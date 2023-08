Der Weg in die Gruppenphase führt über Israel oder Bulgarien. Eine gute Viertelstunde dauerte es, bis bei der Aus­losung am Montag um 14.17 Uhr feststand: Die Eintracht bekommt es bei ih­rer Conference-League-Premiere mit ei­nem Play-off-Gegner zu tun, der noch nicht endgültig feststeht. Hapoel Beer Sheva und Levski Sofia müssen erst noch die dritte Qualifikationsrunde bestreiten, die am 10. und 17. August ausgespielt wird. Wer siegt, trifft auf die Frankfurter Eintracht. Gespielt wird auf der letzten Etappe hin zur Gruppenphase jeweils donnerstags – am 24. und 31. August.

Die Eintracht muss zunächst auswärts antreten. Wann genau gespielt wird, will die Europäische Fußball-Union an diesem Dienstag um 18 Uhr bekannt geben. In den Play-offs geht es um eines der ins­gesamt 32 Tickets für die Gruppenphase der Conference League. „Sowohl Beer Sheva als auch Sofia haben ihre Qualitäten“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche in einer ersten Stellungnahme. „Das Rückspiel zu Hause vor unseren Fans zu bestreiten ist sicher kein Nachteil. Wir wollen unbedingt in die Gruppenphase und beide Spiele gewinnen.“

Auf den letzten Drücker

Für die Eintracht ist die Conference League Neuland. Dass diese von der Wertigkeit her hinter der Champions League und der Europa League nur auf Platz drei liegt, ist vordergründig zweitrangig. Die Eintracht ist froh, dass sie überhaupt noch auf den letzten Drücker den Sprung nach Europa geschafft hat.

Gleich zwei Dinge mussten dafür passieren: Die Eintracht erfüllte ihre Heimspielaufgabe am letzten Bundesligaspieltag mit einem 2:1 gegen den Sportclub Freiburg – und der tabellarisch zuvor vor der Eintracht liegende VfL Wolfsburg leistete sich einen entscheidenden Ausrutscher, denn gegen Absteiger Hertha BSC verlor die Mannschaft des einstigen Frankfurter Fußballlehrers Niko Kovac 1:2. Die Folge: Die Eintracht rückte noch auf Platz sieben vor. Die Qualifikation für die Play-offs für die Conference League war geschafft – ein schönes Abschiedsgeschenk des scheidenden Trainers Oliver Glasner.

Für die Eintracht sind beide möglichen Gegner unbeschriebene Blätter. Der Kader von Hapoel Beer Sheva wird auf dem Portal transfermarkt.de mit insgesamt 16,79 Millionen Euro bewertet, Levski Sofia mit 18,6 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die Spielerwerte des letztjährigen Europa-League-Siegers Eintracht werden mit 276,6 Millionen Euro taxiert.

Wichtig für die reisefreudigen Frankfurter Fans: Die Kapazität im Toto Yaakov Turner Stadion in Israel liegt bei 16.126 Plätzen. Da für die jeweilige Gästemannschaft ein Kontingent von fünf Prozent aller Tickets zur Verfügung steht, kann die Eintracht mit der Unterstützung durch offiziell 806 Anhänger rechnen. Im Stadion Georgi Asparuchow in der bulgarischen Hauptstadt Sofia geht es großzü­giger zu. 29.200 Plätze gibt es, was bedeutet, dass 1460 Eintracht-Fans Tickets er­halten. Voraussichtlich an diesem Diens­tag will die Eintracht Details der Ticket­vergabe bekannt geben.

Wirbelwind Knauff

Sicher ist vorab unter anderem dies: Ansgar Knauff ist wieder eine ernste Alternative im Kader von Trainer Dino Toppmöller. Der lange Zeit verletzte Außenbahnspieler hat sich nach einem Schlüsselbeinbruch früher als erwartet zurückgemeldet und mit seinem knapp halbstündigen Einsatz gegen Nottingham Forest ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Der 21 Jahre alte U-21-Nationalspieler hat nach der Nullnummer im Testspiel gegen die Engländer selbstbewusst angekündigt, „dass ich meine Chance ausspielen und nutzen will“. Toppmöller weiß, zu welchen Leistungen der junge Knauff fähig ist. „Bei hundert Prozent“, sagte Knauff, „bin ich noch nicht. Aber sehr viel fehlt nicht mehr.“

Knauff war einer der Wirbelwinde, die sich von der 66. Minute an präsentieren durften. Dass der offensive Mittelfeldmann schneller als erhofft fit geworden ist, liegt auch daran, „dass der Bruch einfach gut verheilt ist. In der Reha wurde sehr gut gearbeitet. Insgesamt ging alles zwei bis drei Wochen schneller.“ Sein Ziel ist keine Überraschung: „Ich will mich zu­rück in die erste Elf arbeiten und so viel wie möglich spielen.“

Das wollen sie alle bei der Eintracht – so auch Jungprofi Hugo Larsson. Der technisch begabte Schwede, im Sommer nach Frankfurt gekommen, hat von seinem Trainer nach seinem Kurzeinsatz gegen Nottingham ein erstes großes öffentliches Lob erhalten. „Hugo hat ein hervorragendes Spiel gemacht“, sagte Toppmöller. „Er hat eine sehr gute Dynamik und Technik. Er kann Dinge schnell umsetzen.“ Toppmöller ist optimistisch: „Hugo kann in den nächsten Jahren zu einem Topspieler reifen.“