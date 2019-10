Zweite Liga am Freitag: Sieben Tore in einer Halbzeit in Aue

Zweite Liga am Freitag

Sieben Tore in einer Halbzeit

Von

Keine Tore in der ersten Halbzeit, aber gleich sieben in der zweiten, davon zwei in der Nachspielzeit – und ein gehaltener Elfmeter mit der letzten Aktion: Aue schlägt Nürnberg in einem irren Spiel.