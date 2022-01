Unruhe bei Borussia Dortmund : Was steckt hinter den Aussagen von Haaland?

Dortmund muss vorerst auf Can verzichten

Fußball-Bundesligaverein Borussia Dortmund muss zumindest die nächsten beiden Spiele auf Mittelfeldspieler Emre Can verzichten. Der 28-Jährige erlitt beim 5:1 im Heimspiel gegen den SC Freiburg am Freitag eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Das teilte der Klub am Sonntag mit. Der BVB spielt am Dienstag im DFB-Pokal bei Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli, am Samstag geht es in der Bundesliga zur TSG 1899 Hoffenheim. Can wurde bereits in der Hinrunde von muskulären Problemen zurückgeworfen. Insgesamt kam der Nationalspieler in dieser Saison in 28 Pflichtspielen nur 15 Mal zum Einsatz. (dpa)