4:0 gegen Freiburg : Haaland trifft und befreit die Dortmunder

Nach zwei Niederlagen in der Bundesliga und im Supercup tut sich die Borussia lange schwer gegen Freiburg. Am Ende siegt sie aber doch klar – weil einer die Wucht eines Rennpferdes hat und ein anderer die Ideen.

Obgleich ein eigens aus England entsandter TV-Reporter während der vergangenen Tage über den angeblich immer noch möglichen Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United berichten sollte, ist das Thema Transfers beim BVB längst abgeschlossen. „Die Leute hier ziehen die Augenbrauen hoch und lachen über uns, dass wir immer noch an die Chance glauben, Sancho würde kommen“, musste der Brite namens Gary Cotterill, der aufgrund seiner kurzfristigen Anreise aus einem Corona-Hotspot weder Stadion noch Trainingsgelände betreten durfte, in die Heimat funken. Mitfühlende Kollegen versorgten ihn im Nieselregen mit Kaffee und Snacks, aber die Dortmunder beschäftigt ein ganz anderes Thema, das auch beim am Ende souveränen 4:0-Erfolg gegen den SC Freiburg von Relevanz war: die Suche nach Lösungen gegen intensiv spielende kompakt verteidigende Gegner.

Der Freiburger Trainer Christian Streich hatte genau studiert, wie der FC Augsburg seinen überraschenden Sieg gegen den BVB in der Woche zuvor herausgespielt hatte. „Wir dürfen nicht zu viele Eins-gegen-eins-Situationen verlieren“, lautete eine seiner zentralen Erkenntnisse. Die weiteren Zutaten für einen Erfolg sollten eine gewisse Zweikampfhärte und die Verengung der Räume sein, die die Dortmunder auf dem Weg zum Tor durchschreiten müssen. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre hat seit langer Zeit immer wieder Probleme mit Gegnern, die mit großer Hingabe und taktischem Geschick verteidigen, und auch an diesem Nachmittag fand sie zunächst keine Räume für ihr Kombinationsspiel.

Für die Angreifer Erling Haaland, Marco Reus und Giovanni Reyna ergab sich in der ersten halben Stunde keine Möglichkeit, die eigene individuelle Stärke zur Entfaltung zu bringen. Im Publikum wurde bereits geraunt, auf dem Rasen ließen sich Spieler zu Gesten der Ratlosigkeit hinreißen, weil Anspielstationen für Spielzüge mit Tiefe fehlten. Es entstand der Eindruck, dass es ohne schlimmen Fehler des Gegners abermals schwer werden würde, ein Tor zu schießen. Doch mit genau so einem Fehler beglückte dann Nicolas Höfler den BVB. Ohne unter Druck zu stehen, verlor er den Ball zentral vor dem eigenen Strafraum gegen Marco Reus, zwei Pässe später kam Haaland zum Abschluss und traf zum 1:0 (31.).

Nun wurde für die 11.500 Zuschauer sichtbar, wie sehr die Sache mit der mangelnden Durchschlagskraft eine Frage des Kopfes ist. Plötzlich waren die Dortmunder freier und immer gefährlicher. Reyna, der schon das Tor vorbereitet hatte, setzte einen Schuss knapp neben den Pfosten (34.), Haaland hatte eine weitere gute Möglichkeit (36.), bevor Mats Hummels mit einem Abschluss aus kurzer Distanz am Freiburger Torhüter Florian Müller scheiterte (38.). Erst jetzt geschah, was der Freiburger Trainer vor der Partie erwartet hatte. Die Dortmunder würden „total fokussiert und aggressiv sein“, hatte er erklärt, weil die Sinne beim BVB nach den Niederlagen in Augsburg und München geschärft sein würden.

Nun entstand die Dominanz, die die Dortmunder sich für dieses Spiel vorgenommen hatten. Wobei der SC in der Offensive auch in der ersten halben Stunde sehr harmlos geblieben war. In der Anfangsphase gab es zwei, drei Momente, in denen der letzte oder der vorletzte Pass zu ungenau blieben, und kurz vor der Pause schloss Baptiste Santamaria zu hastig ab, statt den vielversprechenden Angriff in den Strafraum fortzusetzen. Eine klar herausgespielte Chance hatte Freiburg über die gesamten 90 Minuten nicht.

Und so passte der Treffer, mit dem Emre Can der Partie kurz nach der Pause eine eindeutige Richtung gab, gut zur immer deutlicheren Überlegenheit des BVB. Der Nationalspieler köpfte eine Ecke von Reyna wuchtig zum 2:0 ins Tor (47.). Um sich davon zu erholen, fehlte den Freiburgern die Qualität – und Reyna wurde zum Helden des Nachmittags, als er auch noch das 3:0 auflegte. Der junge Amerikaner fing einen Fehlpass von Chang-hoon Kwon ab, setzte Haaland in Szene, der den Ball mit der Wucht eines Rennpferdes hoch in die kurze Ecke drosch (66.). Nun hatten sie Gewissheit, dass es auch in dieser Saison andere Spielverläufe gibt als jenen von Augsburg. In der Nachspielzeit gelang Felix Passlack noch sein erstes Bundesligator zum 4:0.