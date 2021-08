Dortmunder Stürmerstar : Haaland ist beim BVB einer für alles

Schon länger drängen sich Vergleiche des Dortmunder Stürmers Erling Haaland mit den Göttern dieses Fußballplaneten auf, mit dem fünffachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Der Portugiese hebt sich immer deutlich heraus aus seinen Mannschaften, durch Leistungen, aber auch durch seine Selbstinszenierung. Am Samstagabend nach dem 5:2 des BVB gegen Eintracht Frankfurt nahm nun Erling Haaland nach den vielen Monaten ohne Publikum ein kleines Extrabad in den Wellen der Zuneigung, die ihm von der Südtribüne entgegenschwappten.

Gerade in Deutschland werden solche Privatveranstaltungen im Mannschaftssport gerne als Indiz für charakterliche Schwächen genommen. Auch Ronaldo hat aufgrund seiner Egozentrik nicht den besten Ruf, und Kapitän Marco Reus formulierte am Samstag in Dortmund umgehend ein paar warnende Worte zum Fall Haaland: „Man muss immer vorsichtig sein, dass man ihn nicht zu hoch lobt.“ Aber Zweifel an der Mannschaftsdienlichkeit des 21 Jahre alten Norwegers konnte nach diesem denkwürdigen Fußballspiel wahrlich niemand haben.