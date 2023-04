4:2 hin, 4:2 her: Nicht das Ergebnis des Bundesliga-Gipfels ist die schlechte Nachricht für alle, die einen neuen deutschen Meister herbeisehnen. Entscheidend ist eine Erkenntnis, die etwas Essenzielles verrät.

Auf die folgende Frage kann man gar keine seriöse Antwort geben – und wahrscheinlich ist das der Grund, warum man sie stellen sollte: Wie wäre dieses Duell wohl ausgegangen, wenn Julian Nagelsmann noch der Fußballtrainer des FC Bayern gewesen wäre?

Es ist Teil des großen Spiels um die Deutungshoheit, dass man schon die kleinsten Erkenntnisse stets im eigenen Sinn interpretiert. Und seit diesem Bundesliga-Abend, an dem der neue Tabellenerste aus München 4:2 gegen den alten Tabellenersten aus Dortmund gewonnen hat, stellen sich den Protagonisten einige Interpretationsmöglichkeiten dar.

Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und der Sportvorstand Hasan Salihamidžić könnten nun sagen, dass ihre Entscheidung, den Trainer Julian Nagelsmann mitten in den wichtigsten Wochen der Saison durch den Trainer Thomas Tuchel zu ersetzen, richtig war (ob dagegen die Art und Weise, wann und wie sie die Entscheidung gegenüber Nagelsmann kommuniziert haben, richtig war, darüber wird noch zu diskutieren sein).

Das Ausmaß bayerischer Dominanz

Die Befürworter der Entscheidung könnten sagen, dass sich der erste Effekt des Trainertausches schon festmachen lasse, unter anderem an Leroy Sané, der in mehreren Momenten phantastisch spielte (entscheidender Sprint zum 1:0, vorentscheidender Schuss zum 3:0, entscheidender Pass zum 4:0).

Und die Gegner der Entscheidung könnten sagen, dass dieses Spiel – Tuchel hin, Tuchel her – durch den Fehler des Dortmunder Keepers Gregor Kobel definiert worden ist, der in der 13. Minute aus seinem Tor stürmte und mit seinem Fuß den Ball nicht traf. Man könnte keinem wirklich widersprechen.

Nein, es lässt sich nicht seriös sagen, wie dieses Duell ausgegangen wäre, wenn Julian Nagelsmann noch da gewesen wäre. Und doch kann man dem Trainertausch auch ohne Interpretation eine Erkenntnis entnehmen. Sie verrät nichts Neues, aber etwas Essenzielles: Warum München wieder an der Spitze des wichtigsten deutschen Wettbewerbs steht – vor Dortmund und allen anderen.

Das Ausmaß der bayerischen Dominanz in der Bundesliga zeigt sich nämlich nicht an den Höhe-, sondern an den Tiefpunkten: den Trainerentlassungen. Im September 2017 stellten sie Jupp Heynckes für Carlo Ancelotti ein und holten die Meisterschaft mit 21 Punkten Vorsprung.

Im November 2019 stellten sie Hansi Flick für Niko Kovač ein und holten die Meisterschaft mit 13 Punkten Vorsprung. Im März 2023 stellten sie Tuchel für Nagelsmann ein – und obwohl die die Meisterschaft noch offen ist, scheint in dieser Hinsicht ein neuer Maßstab entstanden zu sein.

Wer sonst in Deutschland kann es sich erlauben, einen Trainer, der mehr als 20 Millionen Euro Ablöse kostete, nach nur 21 Monaten zu entlassen (und weiter zu bezahlen) und durch einen Trainer zu ersetzen, der, so stand es in der „Bild“-Zeitung, zwischen zehn und zwölf Millionen Euro pro Saison verdienen soll?

Es sollte daher nicht dieses 4:2 sein, das für alle, die an einen neuen Meister in der Fußball-Bundesliga glauben, erdrückend wirkt, es sollte diese Erkenntnis sein: Dass der FC Bayern sich nicht nur die teuersten Spieler und die teuersten Trainer leisten kann – sondern auch die teuersten Fehler.