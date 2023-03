Er hat sich freiwillig einem Spezialisten für Lügendetektoren gestellt. Das Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit, dass er gelogen hat, als ihm die Frage gestellt wurde, ob er Epo-Doping betrieben habe, soll weniger als ein Prozent betragen. Ärzte scannten seinen Körper, sie suchten nach Einstichstellen einer Spritze und konnten offenbar nichts finden.

Auch seine Blut- und Leistungswerte sollen zumindest in den Analysen der Mediziner des Zweitligavereins Hamburger SV zu keinem Zeitpunkt auffällig gewesen sein. Mario Vuskovic, 21 Jahre, einer der hoffnungsvollsten Fußballprofis in Reihen des HSV, beteuert seine Unschuld, seitdem im vergangenen Herbst in seinem Urin körperfremdes Erythropoetin (Epo) nachgewiesen worden ist. Ein Blutdopingmittel. Es kann nicht über verunreinigte Nahrung oder Zahnpasta in den Körper gelangen. Es wird gespritzt.