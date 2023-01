Nie wieder dritte Liga? : Große Hoffnungen im kleinen Saarland

Wer in diesen Tagen mit Heribert Ohlmann spricht, erlebt einen gut gelaunten, fröhlichen Mann. „Etwas Wunderbares“ sieht der Präsident des Saarländischen Fußballverbandes, wenn er auf die Tabelle der dritten Liga blickt: Dort thronen die SV Elversberg und der 1. FC Saarbrücken an der Spitze. Vor dem Restrunden-Auftakt am Wochenende haben also zwei Vereine aus dem kleinen Bundesland die besten Aufstiegschancen.

Wenn Tabellenführer Elversberg (in Wiesbaden) und Verfolger Saarbrücken (gegen Duisburg) nach der langen Winterpause wieder ins Geschehen eingreifen, soll der gemeinsame Weg eines Duos weitergehen, das unterschiedlicher nicht sein könnte: der Platzhirsch aus der Landeshauptstadt auf der einen, der fast schon beängstigend erfolgreiche Emporkömmling aus der Provinz auf der anderen Seite.