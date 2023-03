Ehrlichkeit ist Trumpf. Sebastian Rode zögerte keine Sekunde, als er nach seinem Tor gefragt wurde. „Das sollte eine Flanke sein“, sagte der Eintracht-Kapitän nach seinem Kunstschuss in der 55. Spielminute. Es war der Moment, in dem sich der Ball in hohem Bogen auf den Weg Richtung Tor machte, VfB-Verteidiger Borna Sosa noch ein wenig Unterstützung mit einer ungewollten Kopfballverlängerung gewährte – und schließlich zum 1:0 im Stuttgarter Gehäuse landete. Saisontor Nummer vier für den Frankfurter Anführer, der alles Mögliche ist, aber nur das nicht: ein Torjäger.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Rode ist einer, der unerschrocken und vorbildlich vorangeht. Einer, der auch angeschlagen, so wie beim Europa-League-Finale in Sevilla gegen die Glasgow Rangers, und unter Schmerzen wie selbstverständlich seiner spielerischen Arbeit nachgeht. Kurzum: Rode ist einer der Fußballprofis, die der Eintracht seit Jahren guttun. Der 32 Jahre alte Mann von der Bergstraße redet zudem Klartext, beschönigt nichts. „In der ersten Halbzeit hat uns heute der Punch gefehlt“, sagte der Mittelfeldantreiber nach dem 1:1 gegen Stuttgart.

Bundesliga Liveticker

Auch beklagte er, „dass uns eine gewisse Leichtigkeit gefehlt hat“. Das Selbstverständliche, das Erwartete – Dinge, die die Eintracht in der starken Hinrunde wie automatisiert auf den Platz gebracht hat. Derzeit ist davon nicht sonderlich viel zu sehen, und auch Oliver Glasner beklagte dies. „Wir müssen uns eingestehen, dass wir uns sehr viel erarbeiten müssen. Das spürt man. Es funktioniert nicht viel aus dem Gefühl und aus dem Bauch heraus.

Das Spiel geht uns momentan nicht einfach von der Hand“, sagte der Eintracht-Trainer. Vieles war Stückwerk, was die 50.000 Besucher in der abermals ausverkauften Frankfurter Arena gegen einen widerspenstigen, mehr denn je an seine erstklassige Zukunft glaubenden Abstiegskandidaten zu sehen bekamen. „Du brauchst Selbstvertrauen“, sagte Glasner. „Aber das haben wir gerade nicht.“ Wie man es wieder zurückgewinnt? „Wir brauchen Ergebnisse. Wir müssen versuchen, Lockerheit und Kreativität reinzubekommen.“

Erfolgreich wie nie

Als Tabellensechster ist die Eintracht in den Südklassiker mit dem VfB gegangen – und Sechster ist sie nach dem Unentschieden immer noch. Rode hat Saisontor Nummer vier erzielt und ist damit so erfolgreich wie nie zuvor in seiner Laufbahn. Schon vor einem guten halben Jahr, als die Eintracht auswärts 3:1 in Stuttgart siegte, gehörte Rode zu den Torschützen. Dass er nun mit seinem verunglückten Flankenball abermals gegen die Schwaben erfolgreich gewesen ist, schien für seine Mannschaft der richtige Knalleffekt zur richtigen Zeit – aber es reichte nicht zum Sieg. „Vier Tore von mir bisher, das ist schon außergewöhnlich“, sagte der Frankfurter Spielführer in den Katakomben der Arena.



Gut drei Stunden zuvor war dorthin auch Philipp Reschke geeilt. Das unter anderem für den Komplex Fans zuständige Vorstandsmitglied hatte zunächst noch erfreut von den Entwicklungen aus Italien berichtet, wonach es Eintracht-Anhängern zwischenzeitlich doch erlaubt worden war, nach Neapel zu reisen, um am Mittwoch beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League live vor Ort dabei zu sein, ehe der Ticketverkauf am Abend abermals verboten wurde – diesmal ausdrücklich für Bewohner der Stadt Frankfurt (siehe Sport, Seite 24).

Glasner hatte die Entwicklungen rund um den zwischenzeitlich zurückgenommenen Fan-Ausschluss für zunächst deutsche Staatsbürger mit einer Prise Sarkasmus zur Kenntnis genommen. „Wir hoffen, dass wir einreisen dürfen. Einige von uns haben ja einen deutschen Pass.“ Mit Rode, Kevin Trapp, Philipp Max und Mario Götze standen vier deutsche Fußballprofis in der Startelf gegen den VfB. Ein Quartett, das auch am Vesuv von Beginn an gegen eine Mannschaft gefordert sein dürfte, die ihre Generalprobe gekonnt absolviert hat.

Bundesliga Alle Infos zum Spiel

Das Punktspiel gegen Atalanta Bergamo, jenen Klub, mit dem die Eintracht eine jahrelange Fanfreundschaft verbindet, wurde 2:0 gewonnen. Die Truppe aus Kampanien fühlt sich gerüstet für den zweiten Vergleich mit der Eintracht.

Mehr zum Thema 1/

Doch auch von den Frankfurtern sind positive Töne zu vernehmen. Trainer Glasner sagte: „Wir haben schon oft bewiesen, dass wir zu außergewöhnlichen Leistungen fähig sind.“ Sportvorstand Krösche ergänzte: „Wir fahren mit großer Hoffnung nach Neapel. Die Jungs haben schon oft bewiesen, dass sie Spiele drehen können.“ Zur italienischen Reisegruppe wird neben dem angeschlagen ausgewechselten Schweizer Djibril Sow auch der hüftgeplagte Ansgar Knauff gehören, wie sein Trainer am Samstag prognostizierte. Ein weiterer Deutscher also für die sportliche Herausforderung, das scheinbar Unmögliche in Neapel möglich zu machen. Für die administrativen Klippen sind andere zuständig.