Der Frankfurter Auftritt in Hoffenheim, bei dem die Eintracht fürwahr kein Ruhmesblatt abgegeben hat, wirkte auch am Montag nach. Martin Spohrer, der Athletiktrainer des Klubs, bat für seine verbale Entgleisung im Internet gegen den Hoffenheimer Profi Christoph Baumgartner um Pardon: „Hiermit möchte ich mich ausdrücklich für meinen Tweet nach der Elfmetersituation im Spiel in Hoffenheim entschuldigen! So etwas darf mir unter keinen Umständen passieren und war unprofessionell!“, schrieb Spohrer bei Twitter.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge

Nachdem der österreichische Nationalspieler Baumgartner am Samstag beim 3:1 der TSG über Frankfurt einen Elfmeter herausgeholt hatte, hatte Spohrer den Profi via Twitter beleidigt. Er löschte den Tweet später wieder. „Es geschah in der Erregung über einen nach meiner Einschätzung provozierten Strafstoß, was jedoch weder den Tweet noch die Wortwahl rechtfertigt, für die ich mich noch einmal ganz deutlich vor allem bei Christoph Baumgartner entschuldige!“, schrieb Spohrer.