Eintracht-Profi Ilsanker : „Der Ball liegt bei der Regierung“

Sieben Wochen ist es mittlerweile her, dass es für die Eintracht-Spieler letztmals im Stadion um Sieg oder Niederlage ging. Das 0:3 gegen Basel blieb dabei nicht nur wegen der trostlosen Begleitumstände aufgrund des Zuschauerausschlusses in denkwürdiger Erinnerung. Seit dem verlorenen Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League verschoben sich durch die vielfältigen Auswirkungen der Corona-Krise die Prioritäten, so dass es auch für die Frankfurter Profis vorbei war mit dem Arbeitsrhythmus, den sie bis dahin kannten.

Nun steht auf dem langen Weg der angestrebten Rückkehr zum gewohnten Sportler-Leben der nächste Schritt bevor: Das Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) für einen Saison-Neustart mit Geisterspielen erhielt die Zustimmung von wichtigen Teilen der Politik. Sollte Kanzlerin Angela Merkel im Einklang mit den Ministerpräsidenten an diesem Donnerstag den Empfehlungen der Sportministerkonferenz und des Arbeitsministeriums folgen, dürfte in der ersten und zweiten Spielklasse noch im Mai wieder der Ball rollen.

Stefan Ilsanker würde es freuen, sollte es so kommen. Der Österreicher in Diensten der Eintracht gehört zu den Zeitgenossen, die es kaum abwarten können, bis sie daran anknüpfen dürfen und können, was bei ihnen bis Mitte März im Mittelpunkt des Interesses stand: „Wir sind bereit, alles zu machen, um den Spielbetrieb wiederaufzunehmen. Wenn wir dafür zwei Monate kaserniert werden, nehme ich es hin.“

„Zwei Wochen eingesperrt im Hotel“

Der 30-Jährige zählt erst seit Januar zum Kader von Trainer Adi Hütter, der sich vehement für seinen Wechsel aus Leipzig eingesetzt hatte. Bei den Erwartungen, die der Coach mit dem Wechsel seines Landsmanns verband, stand vor allem der Aspekt im Vordergrund, mit Ilsanker einen laufstarken Zweikämpfer hinzuzugewinnen, der in der Defensive sowohl als Innenverteidiger als auch vor der Abwehrkette einsetzbar ist. In den sieben Partien bis zum vorübergehenden Abbruch des Geschehens untermauerte der Nationalspieler seine Ambitionen, sich trotz der internen Konkurrenzsituation als verlässlicher Aufpasser zu behaupten.

Die gegenwärtige Situation empfindet Ilsanker, der am Wochenende zum ersten Mal seit Silvester die Familie in der Heimat besuchte, als unerfreulich „Langsam wird es ein bisschen langweilig“, beschrieb er am Mittwoch die Rahmenbedingungen, unter denen aktuell die Übungseinheiten bei der Eintracht absolviert werden. Pässe, Torschüsse, Läufe, Kraftübungen stünden stets auf dem Plan, wenn er mit fünf Kollegen den Rasen betritt, aber eben „keine größeren Spielformen“. Erst einen Tag zuvor erfahre er, mit wem er gemeinsame Sache mache, wobei es „nicht schwer“ sei, die Regeln zu berücksichtigen, die von der DFL allen Klubs gemacht wurden.

„Da muss sich niemand Sorgen machen, dass wir irgendetwas nicht beachten“, sagte Ilsanker, der anfügte, dass es nun entscheidend sei, „so schnell wie möglich wettkampffähig zu sein, sobald wir das Okay bekommen haben“. Mit dem Shutdown war er zunächst für „zwei Wochen eingesperrt im Hotel“. Inzwischen konnte er dank der ungewohnten Freizeit in Ruhe die eigene Wohnung einrichten. Geht es nach Ilsanker, wird der Tagesablauf schon bald von vertrauten Routinen bestimmt.

„Die Zeit ist reif“, äußerte er den Wunsch, dass die Bundesliga ihren Geschäftsbetrieb fortsetzt. Die Eintracht würde wie alle Mitbewerber „die Auflagen zu 100 Prozent erfüllen“, sagte Ilsanker, der es für unwahrscheinlich hält, dass im Laufe des Sommers schon ein Impfstoff gefunden wird, durch den die Pandemie etwas von ihrem Schrecken verlieren könnte. „Sollten wir die Saison jetzt nicht fortsetzen, dann können wir auch im August nicht spielen“, formulierte er seine Überzeugung, die er, der sich auf dem Feld als Gegenteil eines Feinmotorikers bezeichnete, mit einem geschickten verbalen Steilpass abschloss. „Deshalb sollten wir so früh wie möglich starten. Sollte das in die Hose gehen, kann man die Saison immer noch abbrechen“, sagte Ilsanker, „der Ball liegt nun bei der Regierung“.