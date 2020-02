Eintracht-Profi Filip Kostic : Oberste Schublade

Adi Hütter stellt gerne die Mannschaftsleistung heraus. Der Trainer der Frankfurter Eintracht kam immer wieder auf den „taktisch disziplinierten, leidenschaftlichen und synchronen“ Auftritt seiner Mannschaft am Dienstagabend gegen RB Leipzig zu sprechen, der dazu führte, dass der Außenseiter den Favoriten innerhalb von elf Tagen zweimal besiegte. Aber auf Filip Kostic angesprochen, blieb dem 49 Jahre alten Österreicher gar nichts anderes übrig, als ausnahmsweise zu einer individuellen Lobhudelei anzusetzen. Der Serbe hatte alle Tore zum 3:1 erzielt oder erzwungen, ohne ihn hätte das hervorragende Teamwork der Eintracht nicht ins Viertelfinale des DFB-Pokals geführt.

In der 16. Minute hatte er mit einer weiten Flanke den Leipziger Verteidiger Halstenberg unter Druck gesetzt. Beim Versuch, an den Ball zu kommen, unterlief dem Nationalspieler ein Handspiel, das Schiedsrichter Brych nach Intervention des Videoassistenten als solches auch erkannte. Silva verwandelte den Elfmeter zur Führung, die Kostic in der 51. Minute zum 2:0 ausbaute. Und als Leipzig nach Olmos 1:2 die Eintracht in der Schlussphase bedrängte, nahm ihr der Serbe mit dem 3:1 in der Nachspielzeit alle Sorgen.