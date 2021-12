Eintracht Frankfurt : Fliegengewicht im Aufschwung

Die Fußballprofis der Frankfurter Eintracht legen großen Wert auf Arbeitsteilung, was das Toreschießen angeht. Beim 3:2-Erfolg in Gladbach waren es drei Torschützen: Rafael Borré, Jesper Lindstrøm und Daichi Kamada. Davor gegen Leverkusen (5:2) bejubelten fünf Spieler jeweils ein Erfolgserlebnis: Tuta, Lind­strøm, Evan Ndicka, Kristijan Jakić sowie Djibril Sow. Bei der Eintracht macht’s vorne die Vielfalt.

In der Bundesliga können die Hessen 13 verschiedene Torschützen vorweisen, in der Europa League kommt mit Almamy Touré ein weiterer hinzu. Die große Vielzahl der Vollstrecker über alle Mannschaftsteile hinweg – Tuta und Ndicka sind Verteidiger und Jakić und Sow defensive Mittelfeldspieler – freut Sportvorstand Markus Krösche. „Das macht uns unberechenbar und ist natürlich gut“, sagt er.

Besser könnte es für die Eintracht aktuell kaum laufen. Im Sauseschritt nimmt sie plötzlich sportlich Kurs auf Europa. Vergessen der Kaltstart, der die Frankfurter zunächst ordentlich vom vorgenommenen Weg abgebracht hatte. Vor sechseinhalb Wochen steckten sie mit neun Punkten nach zehn Begeg­nungen noch im Tabellenkeller fest. Jetzt, sechs Spieltage später, sind es 24 Zähler. Heute ist die Eintracht, die fünf ihrer sechs zurückliegenden Partien gewann, Tabellensiebter – punktgleich mit den Mainzern, deren Gegner die Frankfurter an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) in der WM-Arena sind. Der Champions-League-Rang vier ist auch nur noch drei Zähler entfernt.

Momentan ist die Eintracht die formstärkste Mannschaft der Liga. In diesem Punkt liegt auch der Tabellenführer Bayern München hinter den Hessen. Wie so oft in dieser Runde wandelten diese in Gladbach einen Rückstand in ein positives Ergebnis um. „Wir haben aktuell einfach den Lauf und die Mentalität, direkt zurückzuschlagen“, sagte Kevin Trapp. Der Torhüter hatte mit Paraden großen Anteil an der Wehrhaftigkeit der Eintracht. „Wenn mal jemand durchkam, war Kevin da“ – so brachte es Trainer Oliver Glasner mit Genugtuung auf den Punkt. „Mit großem Willen und Herz haben wir den Sieg nach Hause verteidigt.“ Von der 70. Minute an hatte die Eintracht in Unterzahl gespielt, weil der Brasilianer Tuta die Gelb-Rote Karte bekommen hatte.

Dessen Vorgesetzter Glasner attestierte seinem Klub einen „phantastischen Auswärtssieg“. An dem auch die Abteilung Attacke nach Kräften mitwirkte. Diesmal trafen mit Borré, Lindstrøm und Kamada alle drei Offensivspieler. „Mittlerweile spielen wir uns richtig gute Torchancen heraus. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht“, fasste Krösche den Aufwärtstrend in Worte, zu dem der nun praktizierte Kombinationsfußball maßgeblich beigetragen hat. An oberster Stelle im Hinblick auf die Weiterentwicklung steht Lindstrøm. Lange war beim Dänen, der bei einer Körpergröße von 1,82 Meter nur rund 65 Kilo wiegt, auch vom sportlichen Leichtgewicht die Rede, da er nicht in die Gänge kam und allerhand Schwächen zeigte. Der eine oder andere stempelte ihn bereits zum Fehleinkauf ab.

Doch Lindstrøm hat alle Kritiker Lügen gestraft. Auf drei Bundesligatreffer kommt er in den zurückliegenden vier Spielen. In Gladbach erzielte der 21-Jährige mit Wucht das Tor zum 2:1 (50. Minute), davor hatte er bereits die Vorlage zum 1:1 (45.) von Borré gegeben. Mit einer Leistungsexplosion ist Lindstrøm, der im Sommer für rund sieben Millionen Euro aus Kopenhagen an den Main gekommen war, zum Mann für die entscheidenden Momente bei der Eintracht geworden.

Auch mit seinen Auftritten in der Europa League konnte das Fliegengewicht seinen Marktwert steigern: Zweimal bereitete er jeweils den Frankfurter Siegtreffer vor. „Jesper ist jetzt in der Bundesliga angekommen“, sagte Glasner und wies zugleich auf das „gestiegene Selbstvertrauen“ bei seinem Schützling hin. Aus Sicht von Krösche ist bei dem Neuzugang jetzt das eingetreten, was unter Berücksichtigung des großen Talents von Lindstrøm zu erwarten war: „Jesper hat enormes Potential. Junge Spieler müssen sich erst mal anpassen.“ Bei Lindstrøm hätten es in Gladbach sogar noch mehr Treffer werden können, hätte er jede seiner Torchancen mit letzter Konsequenz abgeschlossen. „Da hätte sich Jesper die Krone aufsetzen können“, sagte Glasner.