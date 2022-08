Frankfurts Fan-Problem : Die Geister, die sie ließen

Nach dem desaströsen Verhalten von Anhängern der Frankfurter Eintracht ist der Bundesligaklub in Bedrängnis geraten. Die Führung des Vereins hat gewisse Fans viel zu lange generös gewähren lassen.

Bei der Eintracht geht die Angst um – die Angst vor einem Geisterspiel in der bevorstehenden Champions-League-Saison. In Helsinki, rund um das verlorene Spiel um den Supercup gegen Real Madrid, hat die Führung des Bundesligaklubs eindeutige Signale erhalten. Bis hier her und nicht weiter!

Ein kleiner Teil der Eintracht- Fans sind Wiederholungstäter, einige besonders krawallorientierte Gruppierungen schaden dem Klub seit Jahren. Regelmäßig muss der Europa-League-Sieger für die Verfehlungen seiner Fans zahlen. Dass einflussreiche Ultra-Gruppierungen in Finnland nicht dabei gewesen sind, war hilfreich. Vielleicht tut sich etwas.