Eintracht-Legende Egon Loy : „Wir waren keine Millionäre, aber glücklich“

Egon Loy wurde am 14. Mai 1931 in Schwabach geboren. Er spielte schon mit 17 in der Landesligamanschaft des TSV Schwabach gemeinsam mit zwei Cousins – als Loy I, Loy II, Loy III standen sie auf dem Spielberichtsbogen. Sein Talent war offensichtlich, mit 23 wurde er in die Amateurnationalmannschaft berufen, wenig später wechselte er zur Oberligasaison 1954/55 zur Frankfurter Eintracht. Für sie bestritt er bis Ende 1966 über 300 Pflichtspiele und zahlreiche Freundschaftsspiele. 1959 gehörte er der deutschen Meistermannschaft an und 1960 dem Team, das im Europapokal das legendäre Finale gegen Real Madrid erreichte. Des weiteren bestritt er ein Spiel für die deutsche B-Nationalmannschaft.

Peter Heß Sportredakteur. Folgen Ich folge

Sind Sie dem Fußball und der Eintracht noch verbunden?