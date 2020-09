Eintracht-Spieler Da Costa : „Wir arbeiten wie bekloppt“

Aktualisiert am

Danny da Costa, Fußballprofi der Frankfurter Eintracht, gehört zu den Bundesligaspielern, die nicht Woche für Woche im Rampenlicht stehen. Der 26 Jahre alte Außenverteidiger, in Neuss geboren, Vater Angolaner, die Mutter stammt aus Kongo, gehört zwar zum Kreis der Stammspieler der Eintracht, ist jedoch überregional und vor allem in den sozialen Medien stärker durch seinen Sinn für Humor aufgefallen. So führte er unter anderem nach einem Spiel ein Interview mit sich selbst. Im letzten Gespräch mit dieser Zeitung wurde da Costa ernst, als er erklären sollte, wieso er nach seiner Spielerkarriere nicht Profitrainer werden wolle, und gab dabei einen Blick auf das Gefühlsleben von Fußballprofis frei.

Sie sind seit diesem Sommer mit der Tochter von Eintracht-Legende Uwe Bein verheiratet. Haben Sie mit Ihrem Schwiegervater einen Chefkritiker in der Familie?