2:1-Sieg in Wolfsburg : So gelang Eintracht Frankfurt der Befreiungsschlag

Der Frankfurter Eintracht ist mit vier Tagen Verzögerung der Befreiungsschlag in der Fußball-Bundesliga gelungen. Nach dem 3:3 gegen Freiburg, als ein gutes Dutzend bester Torchancen vergeben wurden, präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Adi Hütter beim 2:1-Auswärtssieg in Wolfsburg geradezu als Muster an Effizienz. Silva brachte die Hessen in der 27. Minute mit dem ersten Torschuss seines Teams in Führung – er verwandelte einen an ihm verursachten Foulelfmeter. Bis Kamada nach Mbabus Ausgleich (63. Minute) in der 85. Minute den Siegtreffer erzielte, ließ lediglich Gacinovic zwei gute Gelegenheiten aus.

Die Eintracht spielte lange nicht so spektakulär wie gegen Freiburg, aber sie präsentierte sich als wehrhafte Einheit. Die durch einen 4:1-Auswärtssieg in Leverkusen beflügelten Wolfsburger bestimmten zwischen der 20. und 65. Minute die Partie eindeutig, vermochten aber ihre Überlegenheit nicht in Tore umzumünzen. Sie brachten den Ball an Torwart Trapp nicht vorbei, der einige Male herausragend reagierte. Allzu viele große Torchancen ließen seine Vorderleute allerdings auch nicht zu. Jedenfalls lange nicht so viele, wie die Freiburger ihrem Torwart Schwolow gegen die Eintracht zugemutet hatten. Dass die Frankfurter noch das 2:1 erzielten, war dann eher ein Lucky Punch als die logische Folge zwingender Offensivaktionen.