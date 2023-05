Ein Überflieger aus Frankreich, eine Leerstelle in der Abwehr und eine Konstante im Tor – was bleibt von dieser Saison der Eintracht in der Bundesliga? Der Frankfurter Fußballklub auf dem Prüfstand.

Auf zum Endspurt. Das Finale wartet – und dies gleich doppelt. Erst das Saisonfinale an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) in der Bundesliga gegen den SC Freiburg, eine Woche später das Endspiel um den DFB-Pokal in Berlin gegen RB Leipzig. Die Eintracht fühlt sich bereit, noch zweimal an Grenzen zu gehen und Grenzen zu verschieben. Das war nicht immer so in dieser Saison, die reichlich Höhen und Tiefen hatte. Zeit für ein erstes Fazit, wie sich die Frankfurter Mannschaft des scheidenden Trainers Oliver Glasner auf drei unterschiedlichen Spielbühnen geschlagen hat.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Was lief besser als erwartet?