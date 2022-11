Finanzen der Eintracht : „Wir sind noch kein Champions-League-Klub“

Der Einzug ins Achtelfinale der Champions League in dieser Woche hat die allgemeine Begeisterung um die Frankfurter Eintracht noch einmal kräftig befeuert. Finanziell wirkt es sich erst einmal kaum aus, dass die Eintracht in dieser Saison zu den besten 16 Fußballklubs Europas zählt. Isoliert betrachtet, bringt das Weiterkommen nur 5,5 Millionen Euro in die Kassen, da auch Kosten entstehen.

Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Zum einen eröffnet der Einzug in die K.-o.-Runde die Chance auf weitere Einnahmen: 11,5 Millionen Euro werden für das Erreichen des Viertelfinals ausgeschüttet, weitere 13,5 Millionen Euro für einen Auftritt im Halbfinale. Zum anderen haben die Frankfurter schon mit der erfolgreichen Teilnahme an der Gruppenphase, die der Triumph in der Europa League mit sich brachte, erhebliche Einnahmen erzielt. Mit dem Vordringen in die Runde der letzten 16, die am kommenden Montag ausgelost wird, haben sich die Erträge aus der Champions League auf 54,7 Millionen summiert.