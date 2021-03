Hoch von Eintracht Frankfurt : „Das zeigt, wie gut wir unterwegs sind“

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Wir möchten variabel bleiben. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch zeigen, dass wir Vertrauen in das haben, was wir tun“, sagte Hütter, der als Ziel ausgegeben hat: „Nach der Niederlage von Bremen wollen wir die Scharte auswetzen. Dort haben wir keine Lösungen gefunden und den Kampf nicht angenommen.“ In der eigenen Frankfurter Arena ist der Eintracht Derartiges in dieser Saison noch nicht passiert. Kein Heimspiel ging bislang verloren. Von elf Begegnungen hat die Hütter-Elf sechs gewonnen, fünfmal wurde Unentschieden gespielt.

Beim Kampf um die europäische Königsklasse sieht sich Hütter nach wie vor in einer guten Ausgangslage. Verfolger Borussia Dortmund hat schon acht Saisonspiele verloren, die Eintracht erst drei. „Wenn wir sagen können, dass uns jemand wie Dortmund auf die Pelle rückt, zeigt das, wie gut wir unterwegs sind“, so Hütter.

Eintracht als Bereicherung für Liga

In Bremen hat der Eintracht-Express an Tempo verloren. Gegen Stuttgart soll er nach den Vorstellungen der Frankfurter wieder Fahrt aufnehmen. Dabei ist sich Hütter der Schwere der Aufgabe sehr wohl bewusst. „Der VfB Stuttgart spielt als Aufsteiger eine tolle Saison. Er zeigt einen attraktiven, begeisternden Fußball und versucht immer, schnell umzuschalten. Das haben wir im Hinspiel zu spüren bekommen“, sagte der Eintracht-Trainer in einer Videokonferenz.

Seinen Kollegen auf der Bank der Schwaben lobte Hütter in den höchsten Tönen. „Der Spielstil ist ein Spiegelbild des Trainers Pellegrino Matarazzo: ständig nach vorne, mutiger und begeisternder Fußball. Das gefällt mir“, sagte Hütter. Es sind die Attribute, die auch er im Spiel der Eintracht schätzt. „Der VfB ist eine absolute Bereicherung für die Bundesliga“, schwärmte Hütter.

Mehr zum Thema 1/

Unstrittig ist: Die Eintracht ist in jedem Fall eine Bereicherung der Liga. Mit ihrer forschen Art, Fußball zu spielen, hat sie sich sportlich in dieser Runde viele Sympathien erworben. Auch die Spieler spüren das, und deshalb drängt es sie mit Macht zurück in die Mannschaft. Doch manchmal muss das Gebot der Stunde auch sein, sich zu gedulden

So wie beispielsweise im Fall des langjährigen Stammspielers Sebastian Rode. Zuletzt verletzungsbedingt zurückgeworfen, ist es kein Automatismus, dass Rode sofort wieder in der ersten Elf steht. Mit Hasebe hat er einen direkten Konkurrenten vor Augen, der es seit Monaten als Stratege vor der Abwehr gut macht. „Makoto sorgt im Mittelfeld zur Furore“, sagte Hütter am Donnerstag. Am Samstag, wenn der spielstarke VfB in die Frankfurter Arena kommt, erhofft sich Hütter weiteren aufsehenerregenden Fußball von Hasebe und dem Rest seines Teams.