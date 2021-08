Kostic-Theater bei Eintracht : „Das ist sehr merkwürdig und fragwürdig“

Am 23. Januar, zum Beginn der Bundesliga-Rückrunde der vorigen Saison, war Filip Kostic der Mann des Tages beim 5:1-Triumph der Frankfurter Eintracht beim Aufsteiger DSC Arminia Bielefeld. Er schoss einen Treffer aus über dreißig Metern Tordistanz und war an den übrigen vier Toren der Hessen maßgeblich beteiligt. Am 28. August war Kostic auf der „Alm“ abermals so etwas wie der Mann des Tages.

Und das, obwohl er am Samstag gar nicht mitspielte, genauer: mitspielen wollte. Während der daheim in Frankfurt einsam und von guten Geistern verlassene Serbe streikte und damit seinen Klub wie seine Mitspieler im Stich ließ, musste die Eintracht in Bielefeld ein 1:1 hinnehmen, nachdem der Bielefelder Patrick Wimmer (86.) den Führungstreffer von Jens Petter Hauge (22. Minute) ausgeglichen hatte. Danach war Filip Kostic wieder in aller Munde.