Eintracht-Profi Lenz : „Ich führe ein Ernährungstagebuch“

Wie geht es Ihnen?

Ein bisschen müde von den intensiven Trainingseinheiten, aber sonst sehr gut, danke.

Die belanglose Frage wurde mit Bedacht gestellt: Seit Sie vor anderthalb Jahren von Union Berlin zur Eintracht kamen, sind Sie vom Verletzungspech verfolgt. Fühlen Sie sich von Ihrem Körper im Stich gelassen?

Das ist ein bisschen zu dramatisch formuliert, aber natürlich bin ich in so einen Trudel reingekommen, in den ich lieber nicht geraten wäre oder den ich gerne schon hinter mir hätte. Ich bin von der einen in die andere Verletzung gerutscht (Wade und Oberschenkel, die Redaktion), weil ich zu früh wieder zu viel gewollt hatte. Aber grundsätzlich bin ich auf einem sehr guten Weg. Wir haben sehr viel dafür getan, dass ich da rauskomme, sei es Trainingssteuerung, Trainingsbelastung, die Aufnahme neuer Übungen, Umstellung der Ernährung.