Eintracht-Frankfurt-Trainer : Was Oliver Glasners Führungsstil auszeichnet

Trainer Oliver Glasner ist der Ruhepol beim zurzeit so erfolgreichen Fußball-Bundesligaklub. Sein Umgangston ist stets höflich. Das hat auch mit einem dramatischen Erlebnis in seiner Vergangenheit zu tun.

In den Schlaf zu finden, ist für Oliver Glasner nach aufregenden Abenden wie diesem, wenn er spät und aufgewühlt nach Hause kommt, nicht so einfach. Doch nach drei Jahrzehnten im Fußballgeschäft hat der 48-Jährige Routinen entwickelt, damit kurze Nächte seine Lebensqualität nicht über Gebühr mindern. Statt Schäfchen zu zählen, so ließ der Trainer der Eintracht nach der emotionalen Partie gegen Olympique Marseille wissen, werde er das Unangenehme mit dem Nützlichen verbinden und sich bereits im Bett Gedanken machen, wie er und seine Mannschaft die nächste schwere Aufgabe angehen sollen.

Bundesliga Liveticker

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



An diesem Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) treffen sie in der Bundesliga auf Borussia Dortmund. Glasners Spieler können das Duell mit der beim 2:1-Heimsieg in der Champions League hinzugewonnen Gewissheit angehen, dass die, die zum Einsatz kommen können, körperlich topfit sind und sich zudem mental in einer herausragenden Verfassung befinden. In der Königsklasse befinden sich die Hessen als Neulinge aufgrund des ersten Heimsiegs in der vielversprechenden Position, am Dienstag bei Sporting Lissabon den Einzug ins Achtelfinale zu schaffen.