Nach schwierigem Start : Darum ist Lindström so wichtig für die Eintracht

Manchmal scheint es Jesper Lindström etwas unangenehm zu werden mit dem Lob, das ihm entgegen gebracht wird. Als Mitglied des Offensiv-Quartetts der Eintracht, zu dem außer ihm Randal Kolo Muani, Mario Götze und Daichi Kamada gehören, steht er mit im Fokus, wenn der Aufstieg der einst biederen Frankfurter Fußballmannschaft zu einer hinreißenden Spielgemeinschaft europäischer Güteklasse beschrieben wird. „Wir sind ein sehr starkes Team“, sagt Lindström dann, „aber nicht nur wir in der Offensive, auch Djibril Sow und die anderen im Mittelfeld und in der Abwehr finden Räume und arbeiten füreinander und für die Fans, das macht uns aus.“

Das mag sein, aber Zungenschnalzen und staunende Begeisterung lösen der 22 Jahre alte Däne und seine drei spielfreudigen Kollegen aus. Die Eintracht wurde in der vergangenen Saison Europa-League-Sieger mit einem Angriff, der viel rackerte und viel lief, und sich jeden Treffer hart im Schweiße seines Angesichts erarbeitete. Rafael Borré war das Sinnbild des Frankfurter Angriffsspiels. Mit der Ankunft von Götze und Kolo Muani haben die früher manchmal frustrierten Kreativspieler Kamada und Lindström kongeniale Partner für ein komplexes Sturmspiel voller Inspiration und mit vielen Aha-Effekten erhalten. Und Borré, der die Eintracht zum Europa-League-Titel schoss, sitzt meist auf der Ersatzbank.

Lindström beschreibt, was die Evolution in der Frankfurter Offensive für ihn bedeutet: „Kolo Muani macht mich besser. In der vergangenen Saison wollte ich immer in die Tiefe gehen, weil Daichi Kamada und Rafael Borré nicht die schnellsten Spieler sind. Nun ist Kolo sehr schnell und geht auch oft steil. Das verschafft mir Raum. Wenn er links geht, habe ich rechts Platz und umgekehrt.“ Und natürlich profitiere er auch von Götze: „Mario ist Mario, er findet immer den richtigen Pass.“

Geschätzter Marktwert: mehr als 25 Millionen Euro

Jesper Lindström ist obenauf. In 22 Pflichtspielen für die Eintracht in dieser Saison erzielte er acht Tore und gab zwei Assists zu Treffern. Mit Dänemark bestritt er alle drei WM-Spiele in Qatar. „Wir sind zwar in der Vorrunde mit nur einem Punkt ausgeschieden und als Team sehr enttäuscht. Aber für mich war das Turnier positiv. Ich habe mehr gespielt als ich dachte und konnte zeigen, was ich kann.“

Das ist eine Menge. Der Däne ist außergewöhnlich schnell und dribbelstark, hat einen guten Schuss, kann mit beiden Füßen präzise flanken und passen und hat darüber hinaus viel Spielverständnis und ist für pfiffige Lösungen in komplizierten Spielsituationen gut. Sein Marktwert wird mittlerweile auf über 25 Millionen Euro geschätzt.

Die Eintracht hatte ihn im Sommer 2021 für 7,5 Millionen Euro vom dänischen Meister Bröndby IF verpflichtet. Sein Start in Frankfurt war schwierig. Zwar deutete der Däne immer wieder seine Fähigkeiten an. Aber Aufwand und Ertrag standen in keinem guten Verhältnis. Zu häufig verlor er im Dribbling den Ball, und wenn er sich einmal durchgespielt hatte, verpatzte er oft das Abspiel oder den Torabschluss.

„Am Anfang hat immer etwas gefehlt: Der letzte Schuss, der letzte Pass“, beschreibt der Angreifer. Trainer Oliver Glasner stützte ihn. Im Februar 2022 bezeichneten ihn viele Fans noch als Chancentod, Glasner aber sagte: „Ich mache ihm überhaupt keine Vorwürfe. Was der Junge jedes Spiel abreißt, wie agil er ist, wie viele Chancen er erarbeitet, ist hervorragend. Ich weiß, dass es an ihm nagt, dass er nicht trifft, aber er darf nicht verzagen. Er wird sich belohnen.“

Und genauso kam es. Einerseits half ihm seine verbesserte Physis und dass er sich an das höhere Tempo in der Bundesliga gewöhnt hatte. Andererseits fruchtete die Arbeit mit seinem Sportpsychologen. Dieser riet ihm, sich nicht nur über die Ergebnisse zu definieren, Sieg oder Niederlage, Tor oder Torvorlage, sondern sich persönliche Ziele zu setzen. „Wie nehme ich den Ball an, wie sind meine Laufwege, wie bestehe ich die Zweikämpfe, wie entwickele ich mich generell als Spieler“, erläutert Lindström. Und als dann einmal der Knoten geplatzt war, gab es für Jesper Lindström kein Halten mehr.

Mittlerweile wird der Däne auf dem Transfermarkt hoch gehandelt, er hat das Interesse vieler potenter Klubs geweckt. Deshalb will Lindström keine leichtfertigen Versprechungen machen, dass er seinen Vertrag bei der Eintracht bis Sommer 2026 erfüllen wird: „Im Fußball weißt du nie, ob du noch fünf Jahre bleibst oder morgen schon weg bist.“

Dabei ist es überhaupt nicht so, dass es den Dribbler wegzieht: „Frankfurt ist so etwas wie meine zweite Heimat geworden, ich liebe nicht nur die Eintracht, sondern auch die Stadt.“ Was auch für seine Freundin und seinen Hund gelte. „Das einzige, was in Frankfurt fehlt, sind ein paar Strände“, so Lindström. Und wenn er doch mal Heimweh nach Dänemark hat, dann ist er dank des Frankfurter Flughafens in einer Stunde bei seiner Familie.

Für den zweiten Saisonabschnitt hat sich Lindström einiges vorgenommen: „Wir wollen wieder Geschichte schreiben.“ Auf die Nachfrage, was er damit genau meine, präzisiert er: „Ich meine damit nicht unbedingt, dass wir Meister werden oder die Champions League gewinnen müssen. Ich möchte, dass wir uns als Team weiterentwickeln. Wir wollen nicht nur in diesem Jahr um die Spitzenplätze mitspielen, sondern auch in den nächsten Jahren.“ Das klingt gar nicht danach, als ob Jesper Lindström einen raschen Abschied im Sinn hätte.