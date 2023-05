Ende Februar hat Eintracht Frankfurt über Markus Krösche, seinen Sportvorstand, Trainer Oliver Glasner das Angebot unterbreitet, er könne seinen Vertrag über den 30. Juni 2024 hinaus vorzeitig verlängern. Der Österreicher erbat sich Bedenkzeit.

Ruhe und Muße, alles zu rekapitulieren, was in diesem ereignisreichen Frühjahr bei einer der zuletzt aufregendsten Adressen der Bundesliga passierte, bleibt ihm demnächst mehr, als er bis vor Kurzem annehmen durfte: Am Morgen des 9. Mai erfuhr der Coach, wiederum von Krösche, dass seine Zeit bei den Hessen in wenigen Wochen abläuft. Am 3. Juni, nach dem Abpfiff des DFB-Pokal-Endspiels (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, im ZDF und bei Sky) zwischen der Eintracht und RB Leipzig, wird die Scheidung vollzogen. Eine gewagte Entscheidung.