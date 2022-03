Eintracht-Profi Hinteregger : „Er hat sogar eine Verletzung riskiert“

Er konnte sich den Rufen nicht entziehen. Und er wollte es auch nicht: „Hinti, Hinti!“ Die Fans waren schier aus dem Häuschen. Und ja, ihr Liebling verließ nach dem furiosen Fußballfinale gegen Real Betis die geschlossene Feier-Einheit der Eintracht, ging den lautstark singenden Anhängern in der Nordwestkurve ein paar Meter entgegen – und klatschte. Martin Hinteregger erwies den Fans seine Reverenz, und ein Stück weit sich selbst und seiner Mannschaft auch.

Wieder ein Herzschlagfinale, wieder ein packendes Spiel in der Europa League, und wieder mit einem guten Ende für die Eintracht. Jetzt steht die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner schon im Viertelfinale ihres Lieblingswettbewerbs. Und welch ein Gegner dort wartet! Am 7. und 14. April geht es nun gegen den FC Barcelona. So hat es die Auslosung ergeben, die am Freitagmittag in der Schweizer Zentrale der Europäischen Fußball-Union vorgenommen wurde. Sollte sich die Eintracht durchsetzen, würde sie im Halbfinale auf den Sieger des Viertelfinalduells West Ham United gegen Olympique Lyon treffen.

Zukunftsmusik. Was zählt, ist die Gegenwart. Und die zeigte sich laut Glasner in den besten Tönen. „Sowas erlebst du nur im Fußball“, sagte der Eintracht-Trainer, der unmittelbar nach dem Schlusspfiff auf den Platz gerannt war. „In der 90. Minute bricht kurz die Fußballwelt zusammen. Und in der 120. Minute steht sie wieder rosarot.“ Rosarot dank Hinteregger. Gewiss: Es war nicht der Österreicher allein, der den Ball nach einem Freistoß von Filip Kostic im wirklich letzten Moment dieses Achtelfinal-Thrillers über die Linie brachte (120.+1).

Auch Betis-Profi Guido Rodriguez half noch ein bisschen mit. Doch im Taumel des spät herausgeschossen 1:1 nach Verlängerung, das nach dem 2:1-Hinspielerfolg in Sevilla für den Viertelfinaleinzug reichte, sprach alles für Hinteregger. Für den Mann, der vor drei Jahren an der Londoner Stamford Bridge den entscheidenden Elfmeter verschoss. Chelsea zog daraufhin in das Finale der Europa League ein, nicht die Eintracht, die es gleichfalls verdient gehabt hätte.

„Er hatte schwierige Monate“

Jetzt also dieser neuerliche Kraftakt des Kärntners. 29 Jahre alt ist er mittlerweile. Sein Wert für die Eintracht als kompromissloser Abräumer ist weiterhin sehr groß. Auch gegen Betis passte der aufmerksame Hinteregger auf, wo es aufzupassen galt. Meist klärte er mit langen Schlägen, statt mit feiner Klinge zu brillieren. Dies taten anderen. Djibril Sow beispielsweise. Der Schweizer ist in der Form seines Lebens, und auch gegen die ballsicheren Spanier war Sow der Antreiber und Ballverteiler, den die Eintracht an diesem emotionalen Europapokalabend gebraucht hat.

Die Latte hat die Eintracht getroffen, den Pfosten hat sie auch touchiert. Doch als es wirklich eng wurde und die Signale auf Elfmeterschießen standen, war Hinteregger zur Stelle. Sein Trainer, Landsmann und Förderer Glasner sagte: „Martin hat es erzwungen mit allem, was er hatte. Er hat sogar eine Verletzung riskiert. Es freut mich für ihn, da er ein paar schwierigere Monate hatte.“

Vorbei, vergessen. Die Eintracht hat wieder einmal für einen großen Europa-League-Abend gesorgt – und muss schnellstmöglich umschalten. Schon an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) gilt es, sich auch im Auswärtsspiel bei RB Leipzig im Kerngeschäft Bundesliga zu behaupten. Mit dem Schwung und den Emotionen vom Donnerstag keine unlösbare Aufgabe für Hinteregger und die Eintracht.