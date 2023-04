Was als Auseinandersetzung zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer und Vorstandssprecher Axel Hellmann begann, hat sich am Wochenende zu einem Konflikt zwischen Aufsichtsrat und Vorstand der Frankfurter Eintracht entwickelt. Am Freitag reagierte der Gesamtvorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG auf eine Veröffentlichung der „Bild“-Zeitung. Aufsichtsratsmitglied Stephen Orenstein hatte nach Angaben des Blattes die Unternehmensbewertung der Eintracht in Höhe von rund 500 Millionen Euro als sehr ambitioniert eingeschätzt.

Peter Heß Sportredakteur. Folgen Ich folge

Eine Wertung, die Unruhe auslöste. Prompt sah sich der Vorstand genötigt, zu reagieren. In einem Schreiben an den Aufsichtsrat und die Aktionäre der Frankfurter Eintracht, das der Redaktion vorliegt, zeigt sich der Gesamtvorstand, bestehend aus Axel Hellmann (Sprecher), Oliver Frankenbach (Finanzen), Markus Krösche (Sport) und Philipp Reschke (unter anderem Recht und Personal), irritiert über die Aussage, „die Zweifel zum Ausdruck bringt an dem (…) erarbeiteten Wertgutachten vom 13.1.2023, das einen Unternehmenswert der Eintracht Frankfurt Fußball AG in Höhe von 503 Millionen Euro ermittelt hat“.