Die Eintracht boomt. Bald sollen 58.000 Fans in die Frankfurter Arena strömen. Auch bei der Personalie Randal Kolo Muani sieht sich der Klub in einer „Luxussituation“.

Als fast schon alles gesagt war, ging Axel Hellmann noch einmal in die Offensive. „Das Thema Eintracht Frankfurt ist ein Gesamtkunstwerk“, sagte der Vorstandssprecher des 130.000 Mitglieder starken Großvereins. Eine gute dreiviertel Stunde lang nahm sich Hellmann, flankiert von seinem für den Sport zuständigen Vorstandskollegen Markus Krösche, ausgiebig Zeit, um wenige Tage vor dem Bundesligastart über vieles, aber eben auch und vor allem das „Gesamtkunstwerk“ Eintracht zu sprechen.

Natürlich war der Medienraum im Proficamp am Donnerstag prall gefüllt, und schon gleich zu Beginn der Veranstaltung war Stolz in Hellmanns Worten zu hören. „Wir sind in einem neuen Set-up unterwegs“, sagte der Frankfurter Vorstandssprecher. Er freut sich auf ein „echtes Derby“, auf den Punktspielbeginn an diesem Sonntag gegen den hessischen Aufsteiger Darmstadt 98.

Dass das Stadion mit 55.000 Besuchern ausverkauft ist, wurde kurz erwähnt. Eine Überraschung aber ist dies nicht. Wenige Stunden nur dauerte es, dann waren die Tickets nicht nur für das Duell mit den „Lilien“ vergriffen. Auch das Heimspiel gegen den anderen Aufsteiger Heidenheim war ruckzuck ausverkauft. „Der Boom ist ungebrochen groß“, sagte Hellmann.

Vor ein paar Tagen war er mit Krösche und Finanzvorstand Oliver Frankenbach sowie dem gesamten Trainerteam im Stadion, um eine Ahnung davon zu bekommen, was am Sonntag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) gegen Darmstadt und in allen darauffolgenden 16 Bundesliga-Heimspielen auf sie zukommen wird.

Dichte Atmosphäre, lautstarke Rufe: „Seit 2005 haben wir mit der Marke 51.000 gelebt“, sagte Hellmann am Donnerstag. Nun liegt die Latte höher. Doch auch die 55.000 werden nicht das Ende sein. Ziel ist es, in der umgebauten Arena schnell 58.000 Besucher begrüßen zu können. Hellmann ist sicher: „2024 findet die Europameisterschaft statt. Wir stehen vor einer besonderen Saison“, sagte der 52-Jährige, der mit „Spannung, Hunger und Neugier“ in diese Spielzeit geht. „Der Nationalmannschaft wünsche ich, dass sie am Ende auch etwas Güldenes in den Händen hält.“

Dass die Eintracht abermals das Ziel hat, „international zu spielen“, wie es Sportvorstand Krösche sagte, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Und neu ist auch nicht, wie sich die Gemengelage im Fall Randal Kolo Muani darstellt. Doch der Frankfurter Manager nutzte ein weiteres Mal die Gelegenheit, um unmissverständlich klarzustellen: „Der Stand ist unverändert. Kolo hat noch die nächsten vier Jahre einen Vertrag mit uns. Er fühlt sich wohl hier. Wir sind diejenigen, die entscheiden.“

Krösche weiter: „Wir haben die Kontrolle über die Situation.“ Mit dem Verbleib oder Weggang des stürmischen Franzosen steht und fällt die Offensive. „In Personalfragen sind wir sehr entspannt“, sagte Hellmann flankierend. „Das ist für uns eine Luxussituation. Wir haben keinen Druck so wie in früheren Zeiten.“

Dass sich freilich bis zum Transferschluss am 1. September um 18 Uhr noch etwas tun wird, hat Krösche bestätigt. „Ein bisschen Bewegung wird noch passieren.“ Faride Alidou beispielsweise ist auf dem Sprung nach Köln, doch fix ist der Wechsel zum Klassenrivalen noch nicht. „Es kann aber passieren“, sagte Krösche.

Perfekt ist seit Donnerstag das Leihgeschäft von Stürmer Igor Matanović, der für eine Saison zum Zweitligaverein Karlsruher SC geht. Manager Krösche erwartet eine „total spannende“ Bundesligasaison und gab als Parole aus: „Wir wollen unseren erfolgreichen Weg weiter nach vorne treiben.“

„Wollen am liebsten jedes Heimspiel gewinnen“

Krösche missfällt, dass die Eintracht in der vergangenen Saison zu wenig Heimspiele gewonnen hat. „Das wollen wir ändern. Wir wollen am liebsten jedes Heimspiel gewinnen.“ Dabei setzen Krösche und der Klub auf die Kraft, die von den Rängen kommt. „Mit einer jetzt anderen Zuschauerkapazität wollen wir die Energie nutzen und attraktiven, offensiven Fußball zeigen.“ Krösche blickte zurück auf die Partie am letzten Spieltag der vergangenen Runde und sagte: „Gegen Freiburg hat uns das Stadion nach vorne getragen.“

Wenige Tage vor dem Punktspielstart sind freundliche Worte auch von der Konkurrenz zu hören. So verortet der Leverkusener Geschäftsführer Fernando Carro die Eintracht unter den fünf besten Klubs Deutschlands. Der Frankfurter Vorstandssprecher Hellmann zeigte sich darüber nicht verwundert. „Von den Fans her sind wir deutscher Meister.“

Und sonst? „Im deutschen Profifußball zählen wir zu den größeren Vereinen.“ Hellmann wies darauf hin, dass man anders als beispielsweise unter dem Bayer-Kreuz, beim VfL Wolfsburg oder bei RB Leipzig sein Geld hart erwirtschaften müsse. „Was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit angeht, müssen wir für unser Budget erheblich mehr tun.“

Dass Trainer Dino Toppmöller „das Beste aus der Mannschaft herausholt“, steht für Hellmann außer Frage. „Da habe ich vollstes Vertrauen. Ich freue mich auf die Mannschaft.“ Wohl nicht nur die 55.000 Stadionzuschauer würden es ihm herzlich danken.

Dass die Eintracht von den Plätzen nicht mehr als 35.000 als Dauerkarten verkauft, darüber sind sich Hellmann und seine Kollegen einig. „Der Boom wird anhalten. Wir werden den Run aber immer limitieren.“ Insgesamt gut 2000 Sonderkarten sowie Tickets für sozial Schwächere soll es auch zukünftig geben.

Dass Meister Bayern Harry Kane geholt hat, findet Hellmann „großartig für die Bundesliga“. Der Engländer als Torjäger gegen die Eintracht? „Ich bin da ganz entspannt“, sagte Hellmann mit einem Lächeln. „Hasebe hat den im Griff.“