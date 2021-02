1:2 in Bremen : Das Ende der großen Frankfurter Serie

Nach elf Spielen ohne Niederlage in der Bundesliga verliert die Eintracht. Die Frankfurter gehen in Führung, danach dreht Bremen die Partie. Nicht nur beim Siegtor entscheiden Zentimeter.

Die stolze Serie ist gerissen. Statt das Dutzend voll zu machen, hat es die Eintracht am Freitagabend verpasst, auch im zwölften Spiel in Serie ungeschlagen geblieben zu sein. Zum Auftakt des 23. Bundesliga-Spieltags musste sich die Frankfurter Mannschaft von Trainer Adi Hütter bei Werder Bremen mit 1:2 geschlagen geben. Die Eintracht war zwar durch ein Tor von André Silva in der neunten Spielminute in Führung gegangen.

Doch Werder schlug im zweiten starken Spielabschnitt durch Theodor Gebre Selassie (47.) und Joshua Sargent (62.) entscheidend zurück. „Wir haben uns sehr schwer getan, diese Niederlage ist sehr bitter“, sagte Eintracht-Kapitän Makoto Hasebe. Schon während der Partie war es zu emotionalen Auseinandersetzungen gekommen, auch danach ging es weiter. Die beiden Trainer gerieten verbal aneinander. „Gegen Bremen ist es immer so kämpferisch und emotional“, sagte Hasebe.

Djibril Sow, Silva und Erik Durm waren nach abgesessener Sperre und auskurierten Verletzungen in die Startelf zurückgekehrt. Für Evan Ndicka, der beim 2:1 gegen die Bayern die fünfte Gelbe Karte gezeigt bekam, rückte erwartungsgemäß Martin Hinteregger auf die Linksverteidigerposition. Den Part des Mittelmannes in der Dreierabwehrkette übernahm Eintracht-Routinier Hasebe, mit 37 Jahren der älteste Frankfurter Fußballprofi.

Ganz vorne, als einzige Spitze, vertraute die Eintracht wieder ganz der Künste Silvas – und der Portugiese enttäuschte seine Mannschaftskollegen nicht. Mit der ersten seriösen Spielaktion überhaupt zeigte Silva seine große Klasse. Amin Younes spielte einen Eckball kurz zu Filip Kostic, der Serbe schaute auf, fand mit seiner Flanke Silva, und der zweitbeste Bundesligastürmer schlug kompromisslos zu. Gegen seinen Kopfball war Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka machtlos. Es war schon Silvas 19. Saisontor.

Eintracht beflügelt von Führung

Pech für Bremen, Glück für Frankfurt: Schiedsrichter Robert Hartmann hätte gar nicht auf Eckball entscheiden dürfen. Bei der Szene zuvor war Sow noch nach Milos Veljkovic am Ball gewesen. Beflügelt durch die Führung, zeigte die Eintracht in dem nun folgenden fünfzehnminütigen Spielabschnitt, warum sie im Kampf um die Königsklasse seit Wochen ein ernster Anwärter ist.

Sie kontrollierte und dominierte, ließ den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren. In der 18. Minute war es nach einer Bremer Tändelei im Strafraum wieder Silva, der sich in Szene setzte, mit seinem Schuss aus kurzer Distanz aber an Pavlenka scheiterte. Von Werder war im eigenen Stadion so gut wie nichts zu sehen – bis zur 26. Minute.

Da bekamen die Bremer einen Freistoß zugesprochen. Milot Rashica nahm aus 18 Metern Maß, doch Kevin Trapp, schon zum 200. Mal in einem Pflichtspiel für die Eintracht im Tor, klärte gekonnt. Zwei Minuten später glaubten die Bremer, dass sie zum 1:1 ausgeglichen hätten. Doch dem Treffer von Sargent war zuvor eine eindeutige Abseitsstellung von Rashica vorausgegangen.

Das Tor, das keines war, erweckte aber die Lebensgeister bei Werder. Nach einem Angriff, bei dem Eintracht-Kapitän Hasebe die Flugbahn des Balles falsch antizipierte und Rashica an sich vorbeiziehen lassen musste, hatte die Eintracht Glück. Der Linksschuss des Bremers touchierte die Latte und ging ins Aus (34.).

Besser machte es Werder nach dem Seitenwechsel. Zwei Minuten waren erst gespielt, da stand es 1:1. Gebre Selassie hatte flach zum Ausgleich eingeschossen. Das Schiedsrichtergespann, das zunächst auf Abseits entschieden hatte, wurde aus dem Kölner Keller zurückgepfiffen. Der Videoschiedsrichter hatte gesehen, dass Hasebe die vermeintliche Abseitsposition aufgehoben hatte. 1:1 in Bremen, alles wieder drin für Werder – und die Eintracht musste sich steigern.

In der 54. Minute bot sich Kostic eine gute Gelegenheit, als er einen Flankenball von Daichi Kamada volley nahm, das Tor aber verfehlte. Besser machte es Werder. Die Spieler schienen zu beherzigen, was ihnen Trainer Florian Kohfeldt ans Herz gelegt hatte. „Wir müssen mit Ball mutig sein, sonst haben wir gegen die Eintracht keine Chance.“

Mutig waren die Bremer, weil sie sich weiterhin voll auf Angriff konzentrierten und in der 62. Minute belohnt wurden. Sargent mit seinen Flachschuss sorgte für Hochgefühle, als er zum 2:1 traf. Der Videoschiedsrichter wurde wegen einer möglichen Abseitsklärung abermals kontaktiert – doch der Treffer zählte. Und es gab eine dritte Aktion, die der Videoüberprüfung bedurfte. Romano Schmid, der sich schon als Schütze des 3:1 wähnte, wurde zurückgepfiffen. Vorbereiter Sargent hatte im Abseits (69.) gestanden.

Die Eintracht wirkte geschockt. Um zumindest zum Ausgleich zu kommen, musste sie sich gewaltig steigern. In der 76. Minute versuchte es Silva mit einem Drehschuss, scheiterte aber. Und auch in der Schlussphase und der fünfminütigen Nachspielzeit wollte der erstmals seit dem 11. Dezember wieder geschlagenen Mannschaft nicht mehr der Ausgleichstreffer glücken. Nach zuletzt fünf Siegen in Serie nun also der Tiefschlag von Bremen. Tabellarisch hat er vorerst keine Auswirkungen. Die Eintracht bleibt Vierter.