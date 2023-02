Die Super-Bowl-Party, die die Frankfurter Spieler für den Abend nach der sonntäg­lichen Bundesligaarbeit geplant hatten, wird womöglich dem Teamgeist guttun, das rauschendere Fest haben aber sicher die Kölner nach ihrem 3:0-Sieg über die Eintracht gefeiert.

Bundesliga Liveticker

Wenige Tage vor Weiberfastnacht wehten die großen Karnevalsgefühle am Sonntagabend durch das Stadion, die unter anderen Umständen auch Oliver Glasner interessiert hätten. Der Frankfurter Trainer erzählte am Rande der Partie, dass es eine Phase in seinem Leben gab, in deren Verlauf er ein begeisterter Karnevalist war. Dazu habe er jetzt nicht mehr genug Zeit.

Möglichkeiten nicht genutzt

Das ist bei den Angehörigen des 1. FC Köln anders, wo die lustige Feierei fester Bestandteil der Klubkultur ist. Allerdings spielten die Rheinländer nicht wie sonst in den Tagen rund um Karneval in einem be­sonders bunten Trikot, sondern in einem schlichten Traditionsshirt. Der Verein feiert an diesem Montag sein 75-jähriges Be­stehen; und nach diesem kostbaren Sieg gegen Frankfurt ergab die Mixtur aus rundem Geburtstag, bevorstehendem Sessionshöhepunkt und Bundesligaerfolg ein großes Fest in Rot und Weiß.

Aber es hätte auch anders kommen können, wenn die Frankfurter ihre Möglichkeiten der ersten Hälfte besser genutzt hätten. Nach 16 Minuten hatte die Eintracht Pech, dass sie keinen Elfmeter zugesprochen bekam. Kölns Eric Martel hatte sich mit einer sehr aktiven Bewegung Richtung Ball gebeugt, woraufhin es zu einem Kontakt im Bereich zwischen Schulter und Oberarm kam.

Kolo Muani vergab

Schiedsrichter Daniel Siebert überprüfte die Szene nach einem Hinweis von seinem Videoassistenten am Bildschirm, verzichtete aber auf den Elfmeterpfiff. Und dennoch war diese Situation Ausdruck der leichten Frankfurter Überlegenheit in der ersten Halbzeit. „Da steht wirklich Weltklasse auf dem Platz“, hatte der Kölner Trainer Steffen Baumgart vor der Partie über die Eintracht gesagt und dabei vielleicht an Kevin Trapp und Mario Götze, zuallererst aber wohl an Randal Kolo Muani gedacht.

Der Angreifer aus Frankreich strahlte anfangs auch viel Torgefahr aus, blieb aber glücklos. Früh in der Partie eroberte Tuta einen Ball gegen Jonas Hector, woraufhin Jesper Lindström an der Grundlinie den in der Gegend des Elfmeterpunktes völlig frei stehenden Kolo Muani hätte anspielen können, aber nicht präzise genug agierte (12.).

Die beste Möglichkeit der ersten Hälfte vergab Kolo Muani jedoch selbst, als er nach einem Zuspiel von Lindström frei auf das Kölner Tor zulief, allerdings so lange zögerte, bis ihm der von hinten he­ransprintende Benno Schmitz den Ball vom Fuß spitzeln konnte (25.). Es folgte eine intensive Phase ohne aufregende Strafraumsituationen, weil die Kölner sehr konzentriert arbeiteten und die Frankfurter keine allzu großen Risiken eingehen wollten.

Suche nach Gründen

„Köln macht brutal viel Druck, aber wenn wir uns aus dem Druck be­freien, dann gibt es auch Räume, aber es ist in Köln sehr schwer, dort hinzukommen“, lautete Glasners Prognose für das Spiel. So kam es. „Wir haben es heute im letzten Drittel, gerade im Sechzehner, ge­schafft, den Ball an den eigenen Mann zu bekommen“, sagte Sebastian Rode auf die Frage nach den Gründen für die Nieder­lage.

Immerhin konnten sich die Ausbilder aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht während der weniger aufregenden Phasen an Denis Huseinbasic erfreuen, der zwischen 2013 und 2019 für Frankfurt spielte und jetzt nach einem Zwischenschritt bei Kickers Offenbach in Köln in der Bundesliga angekommen ist.

Für das hohe Niveau der Eintracht reicht es aber noch nicht, woraus sich jedoch keinesfalls ableiten lässt, dass der Cham­pions-League-Teilnehmer so eine Partie bei einem Abstiegskandidaten gewinnen sollte. Die Kölner spielen zäh und auch ziemlich schlau, wie sich beim Führungstor zeigte. Eine wohl einstudierte Ecke wurde kurz ausgeführt, sodass Florian Kainz aus dem Halbfeld flanken konnte und Timo Hübers fand, der per Kopf zum 1:0 traf (49.). Djibril Sow hatte den nicht nur wegen seines Treffers auffälligen In­nenverteidiger aus den Augen verloren. Dieser Moment habe „irgendwie so einen Bruch bei uns reingebracht“, sagte Rode.

Mehr zum Thema 1/

Und auch das 2:0 fiel nach einer kurz ausgeführten Ecke, diesmal waren die Frankfurter im Angriff, die sich anschließend auskontern ließen. Der schnelle Linton Maina hatte nach einem langen Ball viel Platz, spielte Sargis Adamyan an, der zunächst noch an Trapp scheiterte, doch der mitgelaufene Ellyes Skhiri köpfte den Abpraller ins leere Tor (71.).

Das war ein harter Schlag für den Favoriten vom Main, der noch eine Chance durch einen starken Volleyschuss von Philipp Max hatte (74.), aber nun deutlich unterlegen war. Das 3:0, das Skhiri nach einem schwach abgewehrten langen Ball schoss, entschied die Partie.

Die Frankfurter ließen damit die Gelegenheit ungenutzt, auf den vierten Tabellenplatz zu springen, und fallen etwas zu­rück im Tableau, während die Kölner sich immer weiter von der Abstiegszone absetzen. „Ich bin sauer“, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner dem Privatsender DAZN, „zwischen den Strafräumen waren wir besser, aber damit gewinnt man keine Spiele.“