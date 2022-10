Eintracht-Ikone Uwe Bein : „Daichi macht Sachen, die kein anderer kann“

Nach drei Spieltagen hat die Eintracht in der Champions League vier Punkte und noch alle Optionen in der Hand. Haben Sie erwartet, dass sich das Team so achtbar verkaufen würde?

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Ich bin absolut zufrieden mit den bisherigen Leistungen. Wir haben allen drei Mannschaften Paroli geboten, sowohl Sporting Lissabon wie auch Olympique Marseille und nun am Dienstag Tottenham Hotspur. Auch das erste Spiel gegen die Portugiesen, das 0:3 verloren ging, hätten wir gewinnen können, denn da waren wir über die gesamten neunzig Minuten betrachtet die bessere Mannschaft. Die Chancen auf Tore waren da. Doch wir sind keine Mannschaft, deren Spieler über Hunderte Spiele an Erfahrung in der Champions League verfügen – und so haben wir Lehrgeld bezahlt. Mein Wunsch war von Anfang an, dass wir als Erster, Zweiter oder Dritter die Vorrundengruppe abschließen und so auch über den Winter europäisch vertreten sind. Das ist nach wie vor gut möglich.