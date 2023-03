Aktualisiert am

Niko Kovac und Oliver Glasner empfinden Sympathie für­einander. Arm in Arm verließen sie das Podium, lächelten und hatten beim Rückzug hinter die Kulissen einiges unter vier Augen zu besprechen. Mit dem 2:2 im Duell ihrer Mannschaften konnten beide leben – das Resultat ermöglicht es sowohl dem VfL Wolfsburg als auch der Frankfurter Eintracht, weiterhin an eine nahe Zukunft zu glauben, in der sportliche Wünsche wahr werden können, internationale Perspektiven inklusive.

Kovac, der Eintracht-Held der Vergangenheit, der den Grundstein für den anhaltenden Aufschwung legte, 2016 den Abstieg verhinderte, 2018 den Pokaltriumph ermöglichte und sich als lebenslanges Mitglied von Herzen an den Verein band, lobte seine alte Liebe mehrmals am Sonntagabend als Gegner von Cham­pions-League-Format. Zum einen verlieh das der respektablen Leistung seiner Spieler noch etwas mehr Glanz, wobei ihm aber auch wichtig war zu betonen, für wie bemerkenswert er die Evolution des Klubs erachtet, den er einst an der Schwelle zur zweiten Liga übernommen hatte.