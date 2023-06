Sein erstes Pflichtspiel mit der Frankfurter Eintracht wird der neue Cheftrainer Dino Toppmöller zwischen dem 11. und 14. August bestreiten. Dann steht für den Pokalfinalteilnehmer der abgelaufenen Saison die erste Hauptrunde im DFB-Pokal auf dem Programm. Wer Frankfurts Gegner sein wird, entscheidet sich an diesem Sonntag von 17.10 Uhr an: Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zieht Sarah Vogel, Stabhochspringerin von Eintracht Frankfurt, die Lose für den ersten Durchgang. Zu sehen ist die Prozedur im ZDF.

Ein Wochenende später im August steigt die Fußball-Bundesliga vom 18. bis zum 20. in ihre neue Spielzeit ein. Den Spielplan für die Runde 2023/2024 wird die Deutsche Fußball-Liga am 30. Juni präsentieren. Zehn Tage später, am 10. Juli, startet die Eintracht mit den üblichen Leistungstests in ihre Saisonvorbereitung. Im Rahmen von „Eintracht in der Region“ folgen Testspiele gegen den Gruppenligaverein FSV Braunfels (15. Juli, 15.30 Uhr), den Regionalligaklub Steinbach Haiger (18.7., 18.30 Uhr) und gegen die ebenfalls viertklassige SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (22.7., 15.30 Uhr).