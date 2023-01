Profis machen Zugeständnisse : Alle wollen bei der Eintracht bleiben

Der Vorläufer hat gefehlt. Das war am Mittwoch besonders schmerzlich, denn es war Makoto Hasebes Ehrentag. Der erfahrenste Eintracht-Profi ist 39 Jahre alt geworden, und als die Mannschaftskameraden am Vormittag laufend auf dem Übungsareal an der Frankfurter Arena zum Trainingsauftakt ihre Runden drehten, war der Vorzeigeprofi, der ansonsten stets voranläuft, nicht dabei. Eine Erkältung ließ sportliche Arbeit des Japaners nicht zu.

Bundesliga Liveticker

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Ob Hasebe bis zum Wiederstart des Ligabetriebs im Heimspiel am Samstag gegen den FC Schalke 04 (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) fit wird, ist ungewiss, aber nicht ausgeschlossen. Einer wie er wird schließlich immer gebraucht bei der Eintracht. Übersicht, Spielintelligenz, Antizipation und ganz viel Erfahrung: Hasebe vereint viele gute Eigenschaften eines erstklassigen Fußballspielers, von denen die Eintracht seit Jahren schon profitiert.

Ein vollkommen gesunder Hasebe wäre jetzt und auch sonst ein guter Kandidat, um die Rolle des zentralen Mannes in der Dreierabwehrkette zu übernehmen. Wegen des Ausfalls von Tuta, der sich im Trainingslager in Dubai während eines Testspiels gegen Lech Posen am Sprunggelenk verletzt hat, muss Trainer Oliver Glasner umdisponieren. Erster Anwärter auf die frei gewordene Planstelle, dies bestätigen auch die Eindrücke der bisherigen Trainingswoche, ist Hvroje Smolčić. Der Kroate hat sich aktuell in die Pole Position gespielt. Auf den Flanken links und rechts können sich Evan Ndicka und Almamy Touré, vielleicht auch Kristijan Jakić, Hoffnungen auf einen Einsatz gegen Aufsteiger Schalke machen.

Glasner will Eintracht-Vertrag erfüllen

Die Hoffnungen der Eintracht, dass Trainer Glasner das macht, was von ihm erwartet wird, nämlich vertragstreu zu bleiben und zumindest bis zum Ende der vereinbarten Laufzeit bis Mitte 2024 für die Geschicke der Mannschaft verantwortlich zu sein, haben am Mittwoch einen neuen Schub bekommen. Noch vor der vormittäglichen Übungseinheit war der umtriebige Glasner zu Gast bei Hitradio FFH. Eine Stunde lang plauderte der 48 Jahre alte Österreicher morgens von halb acht bis halb neun – und er geizte nicht mit Botschaften, wenngleich die wichtigste ein kleines Hintertürchen offen hielt. Verträge sind ja grundsätzlich dazu da, um eingehalten und erfüllt zu werden – auch im Profifußball, wo es aber immer wieder Gegenbeispiele gibt.

Glasner sagte: „Ja, ich gehe davon aus, habe den Vertrag auch noch bis 2024, es macht hier wahnsinnig viel Spaß, super Mannschaft, im Klub ist es toll. Wir haben mega Stimmung in der ganzen Stadt, ich glaube, das merken alle, es ist ja gefühlt eine Dauerparty seit dem Frühjahr 2022.“ Dann fügte der ehrgeizige Fußballlehrer hinzu: „Ich bin aber schon so lange im Fußball, über 30 Jahre, dass ich mich schwertue zu sagen, das ist definitiv so. Aber ich habe das natürlich so vor, weil es wahnsinnig viel Spaß macht.“

Gut eineinhalb Jahre schon ist Glasner als verantwortlicher Cheftrainer die Lokomotive der Eintracht. Auch ihm und seinem Team ist es zu verdanken, dass die Mannschaft auch in dieser Saison so gut performt. Sowohl in der Champions League als auch im DFB-Pokal warten mit Neapel und Darmstadt attraktive K.-o.-Gegner. Und im Kerngeschäft Bundesliga lässt die derzeitige Tabellenposition vier alle Optionen für eine neuerliche Qualifikation für das europäische Geschäft offen.

Mehr zum Thema 1/

Um den Status quo zu halten, braucht Glasner alle seine Spieler – auch die Umworbenen. Nicht nur Sportvorstand Markus Krösche, auch Glasner selbst steht in ständigem Dialog mit seinen Profis. „Ich habe mit den ganzen Kandidaten gesprochen“, sagte Glasner im Radio. „Sie sagen: Wir wollen hier bleiben, wir wollen auf jeden Fall das Frühjahr noch spielen. Wir haben viel vor in allen Wettbewerben. Deshalb bin ich wirklich ganz ruhig.“

Gegen Schalke kann die Eintracht zeigen, ob das Trainingscamp in der Wüste wirkt. Glasner schwärmte abermals von hervorragenden Fitnesswerten seiner Spieler, die sich am Mittwoch auch und vor allem dem Kurzpassspiel widmeten. „Only one touch“, rief Glasner auf Englisch seinen Leuten zu. Nur einen Kontakt. Was bedeutet, dass seine Profis bei jeder Aktion antizipieren müssen, wo der Nebenmann ist und wie die Laufwege sind. Eine schöne Übung – auch für einen wie Hasebe. Er wird nach überstandener Erkältung wiederkommen. Und der Eintracht auch weiterhin ein wertvoller Spieler und Impulsgeber sein.