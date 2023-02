Hauptdarsteller bei den Hessen war der ambitionierte Torhüter Kevin Trapp diesmal nicht. Dafür spielte Hertha BSC Berlin am Samstag beim 0:3 in Frankfurt nicht mit: Der sportlich heftig in der Krise steckende Hauptstadtklub unterzog Trapp in den 94 Spielminuten keiner ernsthaften Prüfung. Gefragt war der 32-Jährige hinterher dennoch – als derjenige, der einen Tag vor der Partie das Topthema bei der Eintracht war, weil er seinen Vertrag vorzeitig bis Mitte 2026 mit der Option auf ein weiteres Jahr verlängert hatte.

„Das war keine Überraschung mehr für mich“, sagte Trainer Oliver Glasner im Anschluss an den zehnten Saisonsieg im 19. Spiel und Tabellenplatz fünf. „Wir haben schon ein paar Tage vorher damit gerechnet.“ Er, betonte der Österreicher gelassen, sei in der Sache „immer ruhig“ gewesen. „Ich war mit allen im Austausch. Und wenn vernünftige Leute am Verhandlungstisch sitzen, kommt dieses Ergebnis raus.“

Business as usual bei der Geschäftsbeziehung zwischen Trapp und der Eintracht? Das ist wohl nicht die ganze Wahrheit. Die Frankfurter mussten um ihre Galionsfigur als Sportler und Mensch kämpfen. Im Schnellverfahren kam es nicht zur Einigung. Das Geld, so Trapp, sei dafür nicht unbedingt der ausschlaggebende Grund gewesen. Dass er aber seinen Wert hat, ist auch dem Nationaltorwart bewusst, der als Topverdiener im Kader gilt. Für die langfristige Perspektive am Main – Trapp wird nach seiner aktiven Karriere einen Posten im Klub erhalten – machte er nun offenbar Abstriche beim Grundgehalt.

Doch mit Prämien und Bonuszahlungen kann er in Reichweite seines bisherigen Einkommens kommen, das zwischen vier und fünf Millionen Euro angesiedelt ist. Ein Kompromiss, der schließlich beide Seiten zufriedenstellte. Glasner sprach von einer „Win-win-Verlängerung“ und bezeichnete Trapp als einen „der besten deutschen Torhüter“. Für Sportvorstand Markus Krösche ist Trapp im Hinblick auf die bisher gezeigten Leistungen in dieser Runde der derzeit „beste deutsche Torhüter“.

Trapp weiß, dass er die unangefochtene Nummer eins im Frankfurter Tor ist, sofern er auf von ihm gewohnten Topniveau seine Leistung bringen wird. Hohe Ziele verfolgt er noch genug. Nach der Verletzung von Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer will sich Trapp mit entsprechendem Arbeitsnachweis für eine Chance im Auswahlteam „anbieten“. Er habe gelesen, dass die Torhüter hinter Neuer von Bundestrainer Hansi Flick eine Chance bekommen würden, sagte Trapp.

Zum Trubel um Neuer, der sich in einem Zeitungsinterview verärgert über Münchens Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic gezeigt hatte und diese scharf kritisierte, äußerte sich der Frankfurter im Fernsehen auf Nachfrage. „Das ist die Sache von Manuel. Wenn er das so empfindet, dann ist das so.“ Trapp wies auf die sportlich „enge Beziehung zu den Torwarttrainern“ hin, die er in Kaiserslautern zu Gerry Ehrmann und in Frankfurt zu „Moppes“ Petz gepflegt hatte. Aktuell ist Jan Zimmermann sein Torwarttrainer, mit dem er ebenfalls vertrauensvoll zusammenarbeitet.