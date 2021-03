Komplizierter Fall Fredi Bobic : Die Eintracht-Taktik bewährt sich

In der Causa Fredi Bobic ist die Eintracht in einer bequemen Verhandlungsposition. Die Frankfurter sollten dabei aber auch nicht jeden Euro ausreizen – aus einem guten Grund.

Die Frankfurter Eintracht hat in dieser „englischen Woche“ ihren zweiten Erfolg errungen. Dabei wird das Unentschieden gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig noch vom Verlauf der Aufsichtsratssitzung am Mittwoch übertroffen. Der Klub hat es verstanden, den komplizierten Fall Fredi Bobic bestmöglich zu managen und eine Schlammschlacht zu vermeiden, in deren Verlauf ein Ansehensverlust unvermeidlich gewesen wäre und die der Mannschaft ein Alibi geboten hätte, nachzulassen.

Bundesliga Liveticker

In einer an Kühle und Sachlichkeit nicht zu überbietenden Mitteilung wurde festgehalten, dass keine Freigaberegelung im Kontrakt mit Bobic existiere und dass der Sportvorstand dies bestätige. „Ich werde mich vertragskonform verhalten“, wird Bobic zitiert. Sprich seinen bis zum 1. Juli 2023 laufenden Vertrag erfüllen – es sei denn, die Eintracht einigt sich mit einem Interessenten, der Bobic aus dem Vertrag herauskaufen möchte und zu dem es ihn auch hinzieht.

So einfach ist es nicht

Diese Konstellation ist seit Wochen gegeben, obwohl die Hertha und Bobic ihr Techtelmechtel dementierten, nachdem es publik geworden war. Was irritiert, denn es existieren viele verschiedene Bestätigungen aus dem Hertha-Umfeld. Da erscheint zurückrudern sinnlos, weil es eher die Glaubwürdigkeit ankratzt. So oder so werden demnächst die Ablöseverhandlungen zwischen Berlin und Frankfurt aufgenommen werden. Die Summe von fünf Millionen Euro als Ausgleichszahlung, die herumgeistert, ist eine Erfindung von Medien, aber eine gute, weil marktgerecht. In diesem Bereich dürfte der Betrag liegen.

Kein Problem für einen Klub, der zuletzt eine dreistellige Millionensumme auf dem Transfermarkt investiert hat, könnte man meinen. Aber so einfach ist es nicht. Die Investoreneinlagen sind verpulvert, und es fällt HerthaInvestor Lars Windhorst mittlerweile sehr schwer, frisches Geld aufzutun, nachdem bisher so wenig Sinnvolles mit dem Kapital angestellt worden ist. Die Hertha bewegt sich in Abstiegsgefahr. Deshalb sollen einige potentielle Geldgeber ihr Engagement an Bobic knüpfen, der in Frankfurt nachgewiesen hat, großartige Aufbauarbeit leisten zu können.

Mehr zum Thema 1/

Die Eintracht ist also in einer bequemen Verhandlungsposition. Sie sollte aber auch nicht jeden Euro ausreizen, sondern die bewährte Taktik des Maßhaltens fortsetzen, um die ruhige Atmosphäre im Klub zu bewahren, während die Mannschaft um die Champions League kämpft. Mit dem Verzicht, Bobic für seine Aussagen in der ARD-Sportschau zurechtzuweisen („Fast jeder bei der Eintracht hat gewusst, dass ich im Sommer gehe“), hat die Eintracht sich und ihrem Sportvorstand die Möglichkeit gewahrt, die Saison gesittet zu Ende zu bringen.

Mit Trainer Adi Hütter und Ben Manga, Direktor Profifußball, verfügt der Klub über genügend sportliche Kompetenz, um die Planungen der nächsten Saison vorantreiben zu können, bis in Ruhe ein Nachfolger für Bobic gefunden ist. Ad-hoc-Entscheidungen stehen ohnehin nicht an. Der bestehende Kader ist spielfähig, und das Transferfenster schließt erst in Monaten.