An der Rangordnung der Eintracht-Torhüter wird Diant Ramaj auch in der neuen Bundesligasaison nichts ­ändern können. Der 21 Jahre alte Deutsch-Kosovare bleibt die Nummer zwei hinter Kevin Trapp, solange dieser von Verletzungen nicht zurückgeworfen wird.

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge

Der 33-Jährige, der mit seiner Leistungsstärke und Persönlichkeit als Führungsspieler zu den wichtigsten Frankfurter Profis zählt, ist im neuen Arbeitsjahr in ganz besonderer Angriffsstimmung: Mit überragenden Auftritten und neuen Eintracht-Erfolgen will Trapp in den kommenden Monaten den Konkurrenzkampf um die Nummer eins im Nationalmannschaftstor neu entfachen. Rund elf Monate vor Beginn der EM 2024 in Deutschland hat Barcelonas André ter Stegen sportlich die Nase vorne. Die Herausforderung für den Wahlhessen ist groß.

Wie Trapp ist auch Randal Kolo Muani in Frankfurt beim neuen Trainer Dino Toppmöller unverzichtbar und als herausragende Arbeitskraft gesetzt. Unter den Feldspielern macht der multibegabte französische Stürmer mit seiner Abschlussstärke (23 Tore in 46 Pflichtspielen) und seiner Spielübersicht (17 Vorlagen) den Unterschied.

Der 24 Jahre alte Nationalstürmer ist von seinem Wert her das große Pfund im Personalbestand. Für rund 100 Millionen Euro könnte sich die Eintracht den Verkauf ihres Ausnahmekönners vorstellen. Trotzdem würde sie im Hinblick auf den Erfolg am liebsten weiter auf Kolo Muanis Treffer zählen. Nun soll aber der europäische Topklub Paris St-Germain ernsthaft um den Torgaranten werben. Der Poker der Pariser um Kolo Muani scheint eröffnet.

Götze will vorangehen

Eingedenk seines Stellenwerts unantastbar ist bei der Besetzung der ersten Elf auch Mario Götze. Der Spielmacher und Weltmeister von 2014 wird als offensiv ausgerichteter Achter agieren. Die ersten Einheiten der Sommervorbereitung hatte der 31-Jährige aufgrund eines Infekts verpasst, mittlerweile ist er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte.

In seinem zweiten Jahr bei der Eintracht will Götze nun „noch mehr Verantwortung übernehmen. Ich will vorangehen, den jungen Spielern helfen und alles in eine Richtung lenken, damit wir auf und neben dem Platz erfolgreich sind“, kündigte er an.

Um die zweite Achterposition konkurrieren Kapitän Sebastian Rode und Eric Junior Dina Ebimbe. Der Franzose startete mit Anlaufschwierigkeiten in die Saisonvorbereitung, wirkte wenig fokussiert und zeigte kaum Spielfreude. Doch jetzt hat sein Spiel wieder an Zielstrebigkeit gewonnen. Ebimbe macht Ernst bei der Verteilung der Plätze.

Abfangjäger Skhiri

Vor dem Pflichtspielstart am 13. August (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und bei Sky) im DFB-Pokal bei Lok Leipzig hat sich Ellyes Skhiri mit seinem Können schon einen Stammplatz gesichert. Der Neuzugang vom 1. FC Köln wird sich in Zukunft auf der Sechserposition als neuer Mittelfeldchef einbringen. Zum Taktgeber in der Schaltzentrale befähigt den Tunesier seine Lauf- und Spielstärke.

Der 28-Jährige, der sich kaum aus der Ruhe bringen lässt, ist ein umsichtiger Abfangjäger vor der eigenen Abwehrformation. Außerdem gibt er geschickt das Tempo vor. Große Schritte in die richtige Richtung hat in den vergangenen Wochen mit Willian Pacho eine zweite Neuverpflichtung gemacht.

In Sachen Eleganz kann der Ecuadorianer, der aus Belgien von Royal Antwerpen kam, zwar nicht mit seinem Vorgänger Evan Ndicka mithalten. Doch mit seinem Behauptungswillen in den Zweikämpfen, seiner Schnelligkeit und seiner passablen Spieleröffnung ist dem 21-Jährigen der Platz als linker Innenverteidiger wohl sicher.

Koch wackelt

Ein Wackelkandidat ist bisher Robin Koch, obwohl die Eintracht, die an diesem Samstag (15.30 Uhr) Nottingham Forest zur Saisoneröffnung in der WM-Arena empfängt, den Neuen von Leeds United für die wichtige Position des Abwehrchefs auserkoren hat. Den 27-Jährigen plagten Adduktorenprobleme. Erst am Dienstag konnte Koch wieder voll mittrainieren. Ihm bleibt jetzt nicht viel Zeit, seinen Trainingsrückstand aufzuholen.

Eine Kostprobe seiner unermüdlichen Schaffenskraft gab hingegen Makoto Hasebe im Testspiel gegen Vitesse Arnheim (1:1). Der 39 Jahre alte Abwehrspieler verlieh der Verteidigung Stabilität und offenbarte mit gelungenen Pässen seine Spielintelligenz. Toppmöller kündigte an, dass der älteste Bundesligaspieler abermals seine Einsätze erhalten wird.

Anlass, Selbstkritik zu üben, hatte indes Verteidiger Tuta, weil er in seinen Zweikämpfen zu oft die nötige Ernsthaftigkeit und Konsequenz vermissen ließ. Er wird sich erheblich steigern müssen, um in einer Dreierabwehrkette einen festen Platz zu bekommen, wenn alle Spieler einsatzbereit sind. Auf den Außenbahnen sind beim Verteidigen momentan Philipp Max und Aurélio Buta erste Wahl.

Bleibt noch wie im Duell mit Arnheim die Position der hängenden Spitze hinter Kolo Muani. Erster Anwärter ist aktuell Jens Petter Hauge, der nach seiner Rückkehr zur Eintracht in Sachen neuer Positionierung mit hoher Leistungsbereitschaft auf dem Vormarsch ist.

Noch nicht in Topverfassung präsentiert sich Jesper Lindström. Und im Kampf um einen Stammplatz zulegen muss zudem Neuzugang Omar Marmoush. Der neue Angreifer Jessic Ngankam hat ebenfalls Verbesserungsbedarf. Wenn alle Offensivspieler auf einem hohem Leistungsniveau sind, kann Trainer Toppmöller die knackige Konkurrenz­situation nur recht sein.