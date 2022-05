Tuta und Evan Ndicka : Die starken Ersatzleute des Martin Hinteregger

Als sich an diesem berauschenden Fußballabend nach dem Schlusspfiff die Gefühle vollends Bahn brachen und Tausende von Fans auf den Platz stürmten, hielt es auch Adi Hütter, mit den Gladbachern Gegner am Sonntag in der Bundesliga (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN), im Frankfurter Stadion nicht mehr auf seinem Sitz. Der Trainer also, der einst bei der Eintracht aus Überzeugung die Entscheidung traf: „Tuta ist der designierte Nachfolger von David Abraham.“

Bundesliga Liveticker

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Ein junger Brasilianer als Ersatz für den erfahrenen Argentinier, den langjährigen Eintracht-Kapitän, der seine Karriere in Frankfurt im Januar 2021 beendet hat? Der Plan ging auf – und auch als es jetzt im entscheidenden K.-o.-Spiel gegen West Ham United darauf ankam, nicht nur rechts hinten, sondern auch zentral in der Mitte stets auf Ballhöhe zu sein, erfüllte der mittlerweile 22 Jahre alte Tuta diesen Auftrag mit Bravour. Doch nicht nur er allein.

Oliver Glasner, der aktuelle Trainer der Eintracht, musste in diesem emotional hoch spannenden Halbfinalduell gegen die Engländer früh seine Defensive umkrempeln. Weil sein österreichischer Landsmann und Abwehrchef Martin Hinteregger verletzungsbedingt schon von der siebten Minute an nicht mehr spielen konnte und aufgrund der Schwere der Muskelblessur in dieser Saison überhaupt nicht mehr zum Einsatz kommt, beorderte Glasner den vielseitigen Tuta ins Zentrum.

Längst gibt es Interessenten

Einwechselspieler Almamy Touré rückte auf rechts – und Evan Ndicka blieb dort, wo er der Eintracht seit vielen Jahren schon ein Garant für großartige Arbeit ist. Der Franzose passte auf, dass die früh wegen eines Platzverweises nur zu zehnt spielenden Engländer auf links nicht zur Entfaltung kamen. Ndicka machte dies so gut und verlässlich und mit einer Präzision, dass es schwer sein könnte, ihn längerfristig im Dress der Eintracht zu sehen.

Längst gibt es Inter­essenten im europäischen Ausland, die sich die spielerischen und verteidigenden Dienste des wie Tuta gleichfalls 22 Jahre alten Profis sichern würden. Newcastle United zum Beispiel, einer dieser neureichen Klubs aus der Premier League. Wirtschaftlich ist im Fußball auf der Insel mehr als in Deutschland möglich. Doch hier, im Herzen von Europa, gibt es für umworbene Spieler wie Ndicka nicht zu unterschätzende weiche Faktoren wie Teamspirit, Zusammenhalt, Erfolg.

Dass es die Eintracht in ihrer famosen Europa-Kampagne nach nun jetzt schon zwölf ungeschlagenen Spielen in Serie bis ins Finale von Sevilla geschafft hat, kann dem Klub beim Poker um Ndicka in die Karten spielen. Seit dem Sommer 2018 ist Ndicka für die Eintracht am Ball. Als er aus Auxerre nach Frankfurt kam, war der damalige Sportvorstand Fredi Bobic voll des Lobes über den Jungspund. „Er ist fußballerisch gut, sehr schnell und kopfballstark.“ Fähigkeiten, die Ndicka bei der Eintracht seitdem mehr und mehr verfeinert hat. Vier seiner fünf Vertragsjahre hat er schon hinter sich. In diesem Sommer könnte er eine neue Herausforderung suchen – muss es aber nicht.

Mehr zum Thema 1/

Gegen West Ham hat Ndicka ein weiteres starkes Spiel absolviert. Für die Hammers war gegen ihn so gut wie kein Durchkommen. Und als es die Engländer doch einmal schafften, anderweitig gefährlich in den Frankfurter Strafraum einzudringen, war der Franzose der Retter in der Not. So in der 44. Spielminute, als Ndicka bei einer vorzüglichen Torchance für Kurt Zouma auf der Linie klärte.

Im Hinspiel noch hatte West Ham im Londoner Olympic Stadium dreimal Aluminium getroffen. Im Rückspiel, als es endgültig zählte und die Eintracht dank des 2:1-Auswärtserfolgs in einer vorzüglichen Ausgangslage war, gab es diese Gefahrenmomente nicht mehr. Ndicka und Tuta, die beiden kompromisslosen, spielgefälligen Abräumer, hatten daran einen großen Anteil.

Schon am Abend dieses emotionalen Spiels gab es mehrmals die Rufe der Fans nach und „mit dem Jürgen Grabowski“. Am Tag danach erwies die Eintracht ihrem größten Spieler, Kapitän der UEFA-Pokalsiegermannschaft von 1980, nochmals die Reverenz. Auf der Vereinshomepage stand: „Mit dem Jürgen. Für den Jürgen. In diesem Jahr.“ Auf dem Foto begeisterte Eintracht-Spieler – und der Pokal, versehen mit einem Bild des in diesem Frühjahr im Alter von 77 Jahren verstorbenen Idols.

Die Eintracht mit der Hand am Pokal: Jürgen Grabowski hätte dies gefallen – so wie es der gesamten Eintracht gefällt, dass die Traumreise durch Europa weitergeht. Betis, Barcelona, West Ham: Alle drei Gegner in der K.-o.-Phase des Wettbewerbs wurden von der Wucht der Eintracht mitgerissen und bezwungen.

Eine starke Leistung des Frankfurter Kollektivs, in dem sich die beiden Defensivspezialisten Evan Ndicka und Tuta längst zu unverzichtbaren Größen entwickelt und etabliert haben. Die beiden sind wichtige Bausteine im Eintracht-Gefüge und voller Vorfreude, dass die Route ins Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla in ihre letzte, finale Etappe geht.