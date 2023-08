Der Appell war klar und eindeutig. „Mehr Feuer, Männer.“ Dino Toppmöllers Worte fielen auf fruchtbaren Boden. Seine Spieler erhöhten umgehend das Tempo. Mittendrin: Tuta. Seit vier Jahren schon ist der Brasilianer bei der Eintracht. Stammspieler ist er geworden, als der vormalige Kapitän David Abraham im Januar 2021 seine Karriere beendet hatte. „Tuta wird Davids Nachfolger“, frohlockte damals Trainer Adi Hütter. Ein hoher Anspruch, ein großes Ziel.

Bis heute hat Lucas Silva Melo, wie Tuta mit bürgerlichem Namen heißt, Vorgänger Abraham in dessen Wucht und Wertigkeit nicht eins zu eins ersetzt. Obwohl er in der bevorzugten Dreierabwehrkette auf rechts erste Wahl ist, schleichen sich immer wieder kleine Unzulänglichkeiten in sein Spiel. Bei seinem Einsatz gegen Nottingham Forest gab es ein, zwei Schnitzer, die Toppmöller nicht gefallen haben. Auch deshalb suchte der neue Eintracht-Trainer am Mittwoch, als nach zwei Tagen Pause wieder auf dem Übungsplatz an der Frankfurter Arena gearbeitet wurde, das Gespräch mit Tuta. Nach der Nullnummer gegen die schwachen Engländer hatte Toppmöller in seiner Analyse lobend die drei Abwehrspieler Robin Koch, Willian Pacho und Makoto Hasebe erwähnt – Tuta aber nicht.

Mit 31 Einsätzen in der vergangenen Bundesligasaison gehört der im Juli 24 Jahre alt gewordene Brasilianer zu dem Spielerkreis mit Startelfgarantie. Dass er zwei Tore gegen Leipzig und Schalke erzielte, hatte sich schon in der vorvergangenen Spielzeit angedeutet, in der er bei seinen Vorstößen sogar vier Mal erfolgreich gewesen ist. Wann immer es geht, schaltet sich Tuta in die Offensive sein. Bei allem Vorwärtsstreben: Seine Kernaufgabe ist die defensive Absicherung. „Ich muss aggressiver werden, mehr Zweikämpfe und Bälle gewinnen“, sagte er noch zu Glasner-Zeiten. An dieser kritischen Selbsteinschätzung hat sich bis heute nichts geändert. Tutas Spiel hat weiterhin Luft nach oben.

Mit Tuta, ohne Tuta?

Dreiererkette, Viererkette, Fünferkette – Jahr für Jahr wird bei der Eintracht von den jeweiligen Trainern nach der besten Formation gesucht. Die Variante mit drei Verteidigern plus zwei weiteren absichernden Profis auf den Flanken hat sich dabei stets als die Wirkungsvollste erwiesen. Wenige Tage vor dem Pflichtspielstart mit der anspruchsvollen Auswärtspartie im DFB-Pokal am Sonntag bei Lokomotive Leipzig (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und bei Sky) zeichnet sich eine Fortführung dieses Dreier-/Fünfermodels an.

Mit Tuta, ohne Tuta? Falls Toppmöller sich gegen den Brasilianer entscheiden sollte, könnte Koch aus der Zentrale nach Außen beordert werden. Dann würde Hasebe mit all seiner Übersicht und Spielintelligenz den Part des freien Mannes übernehmen – und Tuta sich das Treiben von der Ersatzbank aus anschauen.

Der Bundesligaklub und Pokalfinalteilnehmer Eintracht beim viertklassigen Amateurvertreter Lokomotive: Das hört sich nach einer klaren Sache an. Doch genau das ist es nicht. Vergangene Erstrundenniederlagen in Ulm und Mannheim sind noch allgegenwärtig; die Eintracht, bei der Offensivspieler Ali Akman am Donnerstag seinen Abschied zum belgischen Zweitligateam FCV Dender bekanntgab, dürfte gewarnt sein.

Frankfurt ist Tutas erste Station fern der Heimat. Dass er gleich zu Beginn seiner Zeit in Europa nach Belgien ausgeliehen wurde, um Spielpraxis zu erhalten, wirkte sich förderlich aus. Die Zeit in Belgien machte Tuta besser – aber noch immer nicht zu dem, der er als Nachfolger von Abraham werden sollte. „Wir wollen Spieler entwickeln und sie besser machen.“ Diesen Satz sagt Sportvorstand Markus Krösche fast immer, wenn sich ein Profi dazu entschließt, beim Projekt Eintracht dabei zu sein. Tutas Entwicklung ist seit 2019 stetig fortgeschritten, aber immer noch nicht zu Ende.

Die Eintracht-Verantwortlichen glauben fest daran, dass Tuta noch den rechten Dreh findet. Auch deshalb haben sie sich vor einem Jahr dazu entschlossen, die vertraglich geschlossene Vereinbarung, die jetzt im Sommer 2023 ausgelaufen wäre, vorzeitig um drei weitere Jahre bis Mitte 2026 zu verlängern. Krösche sagte damals: „Wir freuen uns sehr, dass ein so talentierter und wichtiger Spieler wie Tuta langfristig bei der Eintracht unterschrieben hat. Er hat in dieser Saison den nächsten Entwicklungsschritt genommen und ist zu einer festen Größe in unserer Mannschaft geworden.“ Eine feste Größe, die unter Toppmöller den nächsten Entwicklungsschritt nehmen muss.