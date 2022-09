Duell mit Kovacs Wolfsburgern : Bei der Eintracht ist es Zeit für Improvisation

Die „Wölfe“ kommen. In den zurückliegenden Jahren haben Spieler des VfL Wolfsburg bei der Eintracht zumeist große Beute gemacht. Von den vergangenen vier Bundesligaspielen haben Frankfurter Fußballprofis drei Mal zuhause gegen die Niedersachsen verloren: 0:2, 0:2, 1:2. Dazwischen gab es ein torreiches 4:3 für die Eintracht. Knapp eineinhalb Jahre ist dieser Sieg her. Seitdem ist viel passiert. Die Eintracht hat die Europa League gewonnen, der VfL hat – wieder einmal – den Trainer gewechselt.

Mit Niko Kovac stellt sich an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) ein alter Bekannter in der Arena vor. Der Coach kommt voller Sorgen. Wolfsburg hat in dieser Saison noch kein Bundesligaspiel gewonnen. Der Druck, die Wende zu schaffen, ist groß.

Die Eintracht hat ihre sportliche Kehrtwende schon vor zwei Wochen vollzogen. Das furiose 4:3-Spektakel bei Werder Bremen hat Blockaden gelöst. Eine Woche später folgte das fulminante 4:0 gegen RB Leipzig. Es war das beste Spiel seit Langem für die Truppe von Trainer Oliver Glasner, der trotz oder wegen des bitteren 0:3 in der Champions League gegen Sporting Lissabon vor dem Wiedersehen mit seinem alten Klub sagt: „Wir wollen auch das dritte Bundesligaspiel in Serie gewinnen.“

Weil Glasner wegen diverser verletzter Spieler nicht seine Wunschelf aufbieten kann, muss er improvisieren und rotieren. Ein Prozess, der in den kommenden zwei Monaten Konjunktur haben wird. Die noch fünf anstehenden Gruppenprüfungen in der Champions League sowie die Zweitrundenpartie im DFB-Pokal bei den Stuttgarter Kickers sorgen im Verbund mit reichlich Bundesligaspielen für einen prall gefüllten Terminplan. Trainingssteuerung? Gibt es nicht.

Kommt der Systemwechsel?

„Für den Trainer kommt jetzt die leichteste Zeit“, sagte Glasner vor dem Duell mit Wolfsburg. Soll heißen: Seriöses Training wird wegen der Dauerbelastung kaum möglich sein. Das Gebot der Stunde heißt Regeneration. „Die Spieler brauchen 48 Stunden, um sich vollständig zu erholen.“ Eine Zeitspanne, die wegen der internationalen Verpflichtungen kaum eingehalten werden kann. Auch deshalb wird es immer wieder Wechsel geben. So wird an diesem Samstag Neuzugang Marcel Wenig im Kader der Eintracht sein. „Vielleicht feiert er sogar sein Debüt“, sagte Glasner über den 18 Jahre alten Franken, der sich im Sommer, vom FC Bayern kommend, den Frankfurtern angeschlossen hat.

Ein Wechsel von Vierer- auf Dreierkette? Nicht ausgeschlossen, sagte Glasner und erwähnte, dass es nicht das erste Mal wäre, wenn er aufgrund taktischer Veränderungen Daichi Kamada weiter nach hinten zurückziehe. Denn nicht nur auf der rechten und linken Abwehrflanke hat die Eintracht personelle Probleme. Auch auf der sogenannten Sechserposition ist wegen des Ausfalls von Kapitän Sebastian Rode Improvisation angesagt. Der Japaner Kamada hat dort schon gespielt.

Nach dem Tiefschlag gegen Sporting hat sich bei der Eintracht „Ernüchterung“ breitgemacht. So bezeichnete Trainer Glasner am Tag nach dem 0:3 gegen Lissabon die Lage rund um sein Team. Umso erstaunlicher findet es der österreichische Fußballlehrer, dass die Zuschauer abermals ins Stadion strömen werden.

Da schon 47.000 Tickets am Donnerstag verkauft waren, rechnet der Klub ein weiteres Mal und innerhalb von nur einer Woche mit einer bestens besuchten Arena. Für Glasner keine Selbstverständlichkeit. „Das geht ins Geld, was unsere Fans machen“, sagte er voller Respekt. Die Zuschauer wollen die Eintracht laufen und siegen sehen.

Gegen Lissabon stimmte zwar nicht das Ergebnis, doch mit der Laufleistung seiner Mannschaft war Glasner einverstanden. „Wir sind als Mannschaft 122 Kilometer gelaufen, Sporting 119.“ Ein Aktivposten war Mario Götze, der sich nach wie vor in blendender Verfassung befindet und wie schon in Bremen und gegen Leipzig auch gegen Wolfsburg den Unterschied machen kann.

Ebenso wie Götze ist auch Kovac, der Rückkehrer auf Zeit, „gerne in Frankfurt“, wie er betonte. Kovacs letzter Besuch war allerdings sehr unerfreulich. Nach dem 1:5 der Bayern war er seinen Job los. Es war ein Tag, an den er sich, mit einem Grinsen im Gesicht, angeblich nicht mehr erinnern kann. „Den habe ich wohl aus meinem Gedächtnis gelöscht.“