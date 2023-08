Kevin Trapp findet, die Eintracht sei in der Breite stärker aufgestellt als noch in der vergangenen Saison. Vor dem Frankfurter Bundesliga-Start nimmt der Torhüter Stürmer Randal Kolo Muani in Schutz.

Egal, aus welchem Blickwinkel heraus Kevin Trapp es auch betrachtet: „Das ist in allen Richtungen ein besonderes Spiel.“ Bundesligastart, Derby, neue Tribüne: Für den Frankfurter Torhüter und seine Mannschaftskameraden kommt das erste Punktspiel gegen den Hessennachbarn Darmstadt 98 am Sonntag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) gerade recht. „Ich verspüre eine sehr große Vorfreude“, sagt der Eintracht-Keeper.

Der Medienraum im Proficamp ist bestens gefüllt, als Trapp, eine der Führungsfiguren der Eintracht, am Mittwoch auf dem Podium sitzt. „Darmstadt ist eine sehr physische Mannschaft“, sagt der 33 Jahre alte Torhüter über den Bundesliga-Rückkehrer vom Böllenfalltor. „Und Hornby ein sehr bulliger Spieler.“ Dass sich die „Lilien“ beim 0:3 in der ersten DFB-Pokalrunde beim Regionalligaverein FC Homburg blamiert haben, will Trapp nicht überbewerten. „So richtig aussagekräftig ist das nicht“, sagt er und meint damit ein Stück weit auch das eigene Spiel bei Lok Leipzig. „Aber sieben Stück, die musst du erst mal schießen.“

Dass die Eintracht die erste Pflichtspielhürde letztlich souverän genommen hat, lag auch an Trapp. Er hielt, was zu halten war. Und als er in der ersten Halbzeit eine Großchance der Sachsen zunichtemachte, „war Jens der Erste, der auf der Bank vor Freude aufgesprungen ist“. Trapp pflegt ein gutes Verhältnis zu seinen Torhüterkollegen Jens Grahl und Simon Simoni. Seitdem sich Diant Ramaj Ajax Amsterdam angeschlossen hat, ist der demnächst 35 Jahre alte Grahl, den Trapp als „absoluten Teamplayer“ bezeichnet, bei der Eintracht über Nacht zur Nummer zwei geworden.

Trapp: „Haben einen Sprung gemacht“

Über das Thema, vielleicht die Nummer eins im Nationalteam zu werden, äußert sich Trapp diplomatisch. „Wir alle wollen uns verbessern – einzeln und als Mannschaft. Ich bin zwar schon 33, aber auch ich kann noch was dazulernen. Ich will meine Aufgabe in Frankfurt erfüllen und das Maximale erreichen.“ Trapp reißt bei dem halbstündigen Rundumschlag viele Themen an, findet beispielsweise, dass die Eintracht „stärker geworden ist, denn wir haben uns in der Breite verbessert. Bei der Qualität haben wir einen Sprung gemacht“. Das Pokalspiel in Leipzig habe exemplarisch gezeigt: „Egal, wer gerade spielt oder reinkommt – wir können immer noch mal Power reinbringen und für Wirbel sorgen.“ Wie beispielsweise Jens Petter Hauge, „der topfit aus Belgien zu uns zurückgekommen ist“.

Natürlich will auch Trapp zurück nach Europa. Nur: Konkret sagt er es nicht. „Wir wollen die Schwankungen so gering wie möglich halten, und dann sehen wir, was passiert.“ In der Conference League kann viel und vielleicht auch Großes passieren. Dafür aber muss die Eintracht zunächst einmal die Hürde im Play-off nehmen. An diesem Donnerstagabend wird feststehen, ob Trapp und Co. nach Bulgarien oder nach Israel fliegen.

„Den Fans ist es egal, in welchem internationalen Wettbewerb wir spielen“, sagt Trapp. Sie reisen schließlich überall hin. „Wir werden sicherlich einige magische Nächte haben“, ist Trapp optimistisch. Er weiß aber auch: „In der Conference League läuft kein Fallobst rum. Wir nehmen auch diesen Wettbewerb ernst. Es ist immer etwas Besonderes, mit Eintracht Frankfurt international zu spielen.“

Wo Randal Kolo Muani zukünftig spielt, wird sich spätestens bis zum 1. September weisen. „Es ist völlig normal, dass er mit dem Kopf nicht so da ist“, sagt Trapp und nimmt seinen stürmischen Mannschaftskameraden für den eher durchschnittlichen Aufritt in Leipzig in Schutz. „Das war nicht der Kolo, den wir kennen.“ Sollte Trapp als Gesprächspartner rund um das Thema Paris Saint-Germain gefragt sein, „werde ich Kolo alles sagen, was ich weiß“. Trapp weiß viel. Er selbst hat zwischen 2015 und 2018 für den französischen Spitzenklub im Tor gestanden.