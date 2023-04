Warum die Frankfurter Eintracht einen Monat vor dem Ende dieser Bundesligasaison als Tabellenneunter leidet und ihrem Ziel hinterherhinkt, verdeutlichen diese Zahlen: In der Rückrunde kamen bei ihr bisher nur elf Punkte in zwölf Spielen zusammen. Zum gleichen Zeitpunkt in der Hinrunde waren es schon 20. An deren formidablem Ende hatten die damals auf Platz vier notierten Frankfurter sogar 31 Punkte gesammelt.

Selbst wenn die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner jetzt alle verbleibenden fünf Begegnungen gewönne, käme sie nur noch auf 26 Punkte im zweiten Saisonabschnitt. Eine solche Erfolgsserie ist aber unwahrscheinlich angesichts der zurückliegenden acht Frankfurter Spiele ohne Sieg mit nur einem Ertrag von vier Punkten. Die Eintracht steckt Ende April in einer schwierigen Situation – davon künden auch die erzielten Tore und die Anzahl der Gegentore.

Die Hinrunde schloss die Eintracht mit einer Tordifferenz von 36:25 ab; die aktuelle Torbilanz in der Rückrunde lautet 13:20. Nach den ersten zwölf Spieltagen hatte die Eintracht noch insgesamt 25 -mal getroffen und ebenfalls 20 Gegentore hinnehmen müssen. Deshalb fällt die Frankfurter Torflaute nun so negativ ins Gewicht. Außer Stürmerstar Randal Kolo Muani trug sich in den vergangenen Wochen kaum einer in die Frankfurter Schützenliste ein.

„Jetzt geht es darum, Lösungen zu finden“

Augsburg, Hoffenheim, Mainz, Schalke 04 und Freiburg – mit diesen Vereinen werden sich die Hessen bis Ende Mai noch messen. Die Marschrichtung ist für Sportvorstand Markus Krösche klar: „Die kommenden Spiele müssen wir gewinnen, egal wie. Damit müssen wir am Samstag gegen Augsburg starten.“ Das, so Krösche, sei „ganz klar die Aufgabe des Trainerteams und der Mannschaft“. Alle zusammen werden sich also zusammenreißen und kräftig strecken müssen, um die Wende zu vollziehen. Dass diese im großen Stil stattfindet, ist aber nicht allzu realistisch.

Die Mainzer beispielsweise verbuchten in den vergangenen acht Partien 16 Punkte für sich, ihr zielstrebiges Fortkommen führte sie aktuell auf Rang sieben. Von allen Erstligamannschaften sind die Frankfurter am längsten ohne Erfolgserlebnis. Was zur Folge hat, dass sie sich im Vierkampf um die Plätze sechs und sieben mittlerweile in der schlechtesten Ausgangsposition befinden. Die Eintracht steht dadurch extrem unter Druck. Die Konkurrenz hingegen ist beflügelt von ihren jüngsten Erfolgen. Jetzt, wo es zählt, ist sie voll da.

Was zu tun ist, weiß Trainer Oliver Glasner: „Jetzt geht es darum, Lösungen zu finden“, sagt er. Doch bisher ist der Österreicher auf der Suche nach ihnen nicht fündig geworden. Die Folge: Die vielen Probleme vorne und hinten halten an. Als ein Mittel zur Besserung käme in der Abwehr die Umstellung auf eine Viererkette in Betracht.

Doch dafür müsste Evan Ndicka, der Schwierigkeiten mit der Hüfte hat, wieder verletzungsfrei sein. In diesem Fall hätte der Trainer mit Ndicka und Tuta zwei Innenverteidiger sowie mit Aurélio Buta und Christopher Lenz zwei Außenverteidiger, die sich in dieser Formation zurechtfänden. Anderenfalls würde es „ja keinen Sinn machen, die Jungs in etwas zu drängen, bei dem sie schlecht ausschauen“, so Glasner.

„Wir pfeifen aus dem letzten Loch“

Noch ist unklar, wann Ndicka für den Spielbetrieb wieder zur Verfügung steht. „Wir pfeifen in der Defensive aus dem letzten Loch“, klagt der Trainer. Und ob die Viererkette das Allheilmittel für die Frankfurter, die zuletzt im Wettstreit mit ihren Gegnern immer eine negative Zweikampfbilanz hatten, ist, ist auch fraglich. Denn in der Vergangenheit sorgte dieser Systemwechsel nicht für neue Stabilität über einen längeren Zeitraum.

Ohne Gegentreffer blieben die Frankfurter in den zurückliegenden acht Spielen kein einziges Mal. In den bislang ausgetragenen 29 Partien spielte Torhüter Kevin Trapp mit seinem Team fünfmal zu null. Zuletzt war das am 18. Februar beim 2:0-Heimerfolg über Werder Bremen der Fall. Seitdem will die Leidenszeit der Eintracht kein Ende nehmen. Damit muss aus Klubsicht jetzt Schluss sein. Für Krösche ist „die Zeit der Alibis und Ausreden“ vorbei.