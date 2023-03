Trainer Oliver Glasner verteidigt die Spieler von Eintracht Frankfurt vor der Partie in Wolfsburg gegen Kritik. Er verlangt aber insbesondere in der Defensive mehr Konzentration aufs Wesentliche.

Das neue Jahr hat sich nicht so angelassen, wie es geplant war. Der vierten Platz, mit dem sie in die Winterpause gegangen waren, so hatte es Markus Krösche im Trainingslager offensiv postuliert, sollte unter allen Umständen behauptet werden – wobei er der Phantasie nach oben keine Grenzen setzen wollte. Nun sind sieben Bundesligapartien nach dem Re-Start absolviert, und in der Tabelle ging es für die Frankfurter in die entgegengesetzte Richtung.

Vor dem 23. Spieltag findet sich die Männer von Trainer Oliver Glasner auf dem sechsten Rang wieder, den sie – komme, was da wolle – an diesem Wochenende behaupten werden. Mit 38 Punkten stehen sie um fünf Zähler besser da als die Mannschaft, die ihr derzeit am dichtesten auf den Fersen ist: der VfL Wolfsburg, mit dem es nun am Sonntag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei DAZN) zum direkten Aufeinandertreffen kommt.

Die Frankfurter haben seit dem Jahreswechsel vier Begegnungen auswärts bestritten – und keine gewonnen. Um wieder mit größerer Berechtigung von ehrgeizigen Zielen reden zu dürfen, wäre es an der Zeit, den Trend umzukehren und nach zwei Unentschieden (1:1 in Freiburg, 1:1 in München) sowie zwei Niederlagen (0:3 in Köln, 1:2 in Leipzig) nicht noch mehr Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren, die mit ihnen um die Qualifikation zur Champions League mit buhlt.

„Es wird ein Fight“

Was das Hinspiel betrifft, hat die Eintracht an Verlauf und Resultat schlechte Erinnerungen. Mitte September unterlagen sie vor eigenem Publikum 0:1. Glasner, der seinerzeit seine Unzufriedenheit nicht verhehlte, monierte fehlendes Durchsetzungsvermögen und mangelnde Stringenz. Woraufhin sich durch personelle Umstellungen (die Hereinnahme von Makoto Hasebe als Libero) Besserung einstellte, während aktuell ähnliche Hemmnisse die Offensive kennzeichnen und zudem eine hohe Fehleranfälligkeit in der Abwehr für wiederkehrenden Frust sorgt.

Egal, wen Glasner zuletzt in der letzten Reihe vor dem konstant seinen Dienst verrichtenden Torhüter Kevin Trapp beorderte – Missgeschicke, die mehr mit mangelnder Konzentration als ungenügender Fitness zu tun hatten, passierten reihum. So ging die Eintracht aus den zurückliegenden Auftritten, daheim gegen Napoli und in Sachsen bei RB, leer aus.

„Das hat Spuren hinterlassen“, räumte der Coach ein. Siege seien schließlich das Wichtigste, um Selbstvertrauen aufzubauen – und wenn es nicht wie gewünscht laufe, schlage die Stimmung schnell um. Auch deswegen habe er sich in der Einstimmung auf die Dienstreise zu seinem vorherigen Arbeitgeber mit den Spielern zusammengesetzt, um die Ausgangslage zu analysieren. Alles, was nötig sei, um frischen Schwung aufzunehmen, sei dabei angesprochen wie auch mögliche Störfeuer benannt worden, die sich negativ auf Aufmerksamkeit und Leistungsvermögen auswirkten.

Weder offene Vertragssituationen noch mögliche Abgänge im Sommer oder kommende Neuzugänge dürften Einfluss auf die Leistung des Teams haben, verlangte Glasner von den Profis. „Denn wir reden nicht davon, was wir im August vorhaben. Die nächsten drei Monate sind wir zusammen. Jetzt ist der März wichtig“, betonte er am Freitag nach dem Training.

Gleichzeitig sei es ihm bei der Unterredung darum gegangen, der Mannschaft zu verdeutlichen, dass sich niemand beirren lasse dürfe. „Fakt ist, wir gehen selbst am kritischsten mit uns um“, sagte Glasner und sprang seinen Spielern verbal zur Seite, die jüngst einiges „auf den Deckel“ bekommen hätten. Er müsse sich dagegen verwehren, dass allerlei (zu) schwarz gemalt worden sei, meinte Glasner, und dass er manches „ins rechte Licht rücken“ müsse.

„Es gibt viele positive Aspekte“, zählte der 48-Jährige auf und verwies auf den Sachverhalt, dass die Eintracht im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt vor zwölf Monaten drei Gegentore weniger hinnehmen musste und 2023 in sieben Matches erst sieben Gegentreffer kassierte. „Wir sind nicht offen wie ein Scheunentor“, sagte Glasner, der zudem unterstrich, „dass wir jedes Mal bis auf das Neapel-Spiel selbst getroffen haben“.

Aber, weil auch er möchte, dass es noch ansehnlicher und effizienter wird, legte er ein Hauptaugenmerk bei den Übungseinheiten auf Standardsituationen, die er besser ausgeführt und abgewehrt sehen will. Das Kräftemessen mit dem VfL werde mutmaßlich „mega-intensiv“, denn die bis zum Sommer 2021 von ihm betreuten Niedersachsen seien physisch eine Wucht.

„Es wird ein Fight“, prognostizierte Glasner rund 50 Stunden vor dem Anstoß, wobei er darauf hoffte, dass die verbleibende Zeit ihren Beitrag wird liefern können, dass die „kränkelnden“ Kristijan Jakic und Randal Kolo Muani fitter werden. Er habe, bilanzierte Glasner seinen Ausblick, ein „sehr gutes Gefühl“. Am Sonntag von 17.30 Uhr an wird sich zeigen, wie sehr darauf Verlass war.