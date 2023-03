Nach vier sieglosen Spielen in der Bundesliga will der Eintracht-Trainer von einer Formkrise nichts wissen. Gegen den VfL Bochum soll die Wende her.

Man kennt und schätzt einander. Das ist in der Bundesliga unter Trainerkollegen oft so. Doch in diesem speziellen Fall gibt es sogar eine gemeinsame Vergangenheit. Oliver Glasner und Thomas Letsch waren vor zehn Jahren beim selben Arbeitgeber. Der heutige Eintracht-Trainer war damals Assistenztrainer bei RB Salzburg – und Letsch, heute Coach des VfL Bochum, war es auch.

„Ich kenne Thomas sehr gut“, sagte Glasner am Mittwoch, als er zwei Tage vor dem bevorstehenden Heimspiel seiner Mannschaft gegen den VfL an diesem Freitag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) über vielerlei Dinge sprach. Dass Bochum unter Letschs Führung stabiler und gefestigter geworden sei, „verwundert mich deshalb nicht“.

Die nackten Zahlen sprechen für eine gute Aufbauarbeit des Fußballlehrers, der tief im Westen die Wende geschafft hat. Als Letsch Mitte September in der Nachfolge von Thomas Reis den Cheftrainerposten an der Castroper Straße übernahm, war der VfL mit einem kümmerlichen Punkt scheinbar hoffnungslos abgeschlagen Tabellenletzter.

17 Runden weiter sieht das Bild schon ganz anders aus. Bochum steht mit 25 Punkten auf Platz 14. Letsch hat in diesem Zeitraum 24 Punkte mit seiner Mannschaft geholt – Glasner 26. Am Freitag werden sie sich wieder in den Armen liegen – und wer Favorit ist, lässt sich derzeit nicht zweifelsfrei sagen. Der VfL kommt mit der Empfehlung von zwei Siegen in Serie in die Frankfurter Arena. Gegentore bei den Erfolgen in Köln und gegen Leipzig? Fehlanzeige.

Glasner hat die Qual der Wahl

Die Bilanz der Eintracht in den vergangenen Punktspielprüfungen: 0:2 bei Union Berlin, 1:1 gegen Stuttgart, 2:2 in Wolfsburg, 1:2 in Leipzig. Sieben Gegentore in vier Spielen, die deutlich gemacht haben, dass bei der Eintracht so manches nicht nach Plan läuft. Die Probleme in der Defensive sind offenkundig, und wenn sich nun der VfL in Frankfurt vorstellt, muss Glasner abermals improvisieren. Tuta wird gesperrt nicht dabei sein. Almamy Touré hat muskuläre Probleme, Evan Ndicka hinkt seiner alten Form hinterher. Hvroje Smolcic hat es noch schlimmer erwischt. Er fällt für den Rest der Saison aus. Der 22-Jährige erlitt am Dienstag während des Länderspiels der kroatischen U-21-Nationalmannschaft in England eine Außenmeniskusverletzung und muss operiert werden.

Nicht die besten Voraussetzungen für ein „sehr körperbetontes Spiel der Bochumer“, das Glasner auch am Freitag unter Flutlicht erwartet. Explizit erwähnte der Eintracht-Coach die Art und Weise, wie der VfL zuletzt zu Treffern gekommen sei. „Einwurf, Kopfball, Kopfball, Abpraller, Tor.“ Glasner weiß: „Sie kommen über die zweiten Bälle“ und rechnet mit einer „Challenge – klar“.

Unbequeme, an ihre erstklassige Zukunft glaubende Bochumer gegen zuletzt vier Mal in Serie in der Bundesliga sieglos gebliebene Frankfurter. Von einer Formkrise wollte Glasner am Mittwoch nichts wissen. „Im Lauf einer Spielzeit ist auch mal eine Delle drin. Da jetzt hineinzuinterpretieren, die Spieler seien mit den Köpfen woanders – da mache ich nicht mit. Die Jungs spielen eine coole Saison.“ In der Folge nannte der österreichische Fußballlehrer namentlich Randal Kolo Muani, Jesper Lindström, Daichi Kamada, Sebastian Rode und Djibril Sow. „Alle auf dem Karriere-High.“

Auch über Rafael Borré, „der uns im letzten Jahr noch zum Europa-League-Titel geschossen hat“, fand er nur lobende Worte. Zwei Tore und zwei Assists: „Wenn Rafa alle Spiele gemacht hätte, hätte er fast die gleiche Quote wie Kolo Muani.“ Hat er aber nicht. Der Kolumbianer ist der Spezialist für Einwechslungen, wobei ihm oft nicht viel Zeit bleibt, um nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen.

„Er hat Dynamik, Power und Speed“

Kurios: In der laufenden Saison war Borré erst ein einziges Mal von Anfang bis Ende dabei. Es war in einem Auswärtsspiel am 8. Oktober 2022. Eine ernüchternde Angelegenheit für die Eintracht, ein Fest hingegen für die Heimmannschaft. Der Gegner damals: Bochum. Der VfL schlug die Eintracht 3:0. Es war Letschs erster Sieg.

Ob Glasner den Argentinier Lucas Alario wie schon im Test gegen Greuther Fürth nun auch gegen Bochum spielen lässt, ließ er erwartungsgemäß offen. Auch die Entscheidung, ob der robuste VfL mit einem oder zwei Frankfurter Stürmern attackiert werden soll, behielt der Trainer für sich. Konkret wurde Glasner in der Personalie Eric Junior Dina Ebimbe. Der Franzose, monatelang wegen eines Syndesmosebandrisses gehandicapt, ist zwar wieder im Trainingsalltag dabei.

Eine Option für die Startmannschaft ist der Mittelfeldmann aber keinesfalls. „Er hat Dynamik, Power und Speed“, sagte Glasner. Aber eben jetzt noch nicht. „Er war neun Wochen weg. Er ist noch kein Mann für die Startelf, denn dann hätten die anderen viel falsch gemacht.“ Die „anderen“ müssen bei der „Challenge“ gegen Letschs VfL nach den sieglosen Vorwochen vieles richtig machen.