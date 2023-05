Herzschlagfinale – das kann die Eintracht. 1999 das 5:1 gegen Kaiserslautern. 2003 das 6:3 gegen Reutlingen. Und nun, 2023, das 2:1 gegen Freiburg. Stets stand einiges auf dem Spiel, und stets konnten Frankfurter Fußballprofis auf den letzten Drücker für große Glücksmomente sorgen.

Der jüngste Last-Minute-Erfolg gegen den Sport-Club hat die Eintracht zurück nach Europa gebracht. Dass es der Mannschaft des scheidenden Trainers Oliver Glasner nach einer Achterbahnfahrt in der Rückrunde doch noch geglückt ist, sich über das Bundesligageschäft für den Europapokal zu qualifizieren, ist versöhnlich. Der ehrgeizige Coach hat damit zum Abschied sein erstes Ziel erreicht.

Kolo Muani als wichtige Wucht

Das Tor, durch das Glasner am kommenden Wochenende nach dem Pokalfinale in Berlin gehen soll, kann gar nicht groß genug sein. Selbst wenn das Endspiel gegen RB Leipzig nicht den angestrebten Erfolg haben sollte: Der österreichische Fußballlehrer hat in seinen zwei Frankfurter Dienstjahren vor allem dank des Gewinns der Europa League Großes geleistet. Die schon gesicherte Teilnahme an der Conference League ist Bestätigung und Neuland zugleich. Um die Zutrittsberechtigung für den dritten Europapokalwettbewerb zu erhalten, bedurfte es gegen Freiburg nicht nur eines finalen Kraftakts, gepaart mit einer Prise Glück. Auch die Konkurrenten haben im Sinne der Eintracht mitgespielt.

Beim stimmungsvollen, emotionalen Saisonkehraus gegen Freiburg ist wieder einmal der Wert von Randal Kolo Muani deutlich geworden. Ohne die Tore und die Power des stürmischen Franzosen wäre die Eintracht nicht auf Platz sieben gelandet. Der Mann ist eine Wucht und ein absoluter Volltreffer. Sein möglicher Weggang wäre sportlich ein Riesenverlust.

Dass sich Daichi Kamada und Almamy Touré in den vergangenen Jahren nach Kräften für die Eintracht engagiert haben und den Klub jetzt verlassen, war schon länger klar und ist Teil des Geschäfts. Trotzdem hätten sie eine würdigere Verabschiedung verdient gehabt. Rund um ihr letztes Bundesligaspiel im Dress der Eintracht hätte es reichlich Gelegenheiten gegeben, ihnen vor den Frankfurter Fans eine bessere Bühne zu bieten.

Mehr zum Thema 1/

Ein paar Tage noch, dann ist Schluss mit dieser Spielzeit. Für den ultimativen Showdown wird die Eintracht administrativ alle Register ziehen. Für die sogenannte „Frankfurter Botschaft“ am Vorabend des Pokalfinales in Berlin hat Vorstandssprecher Axel Hellmann die „ganz große Kapelle“ angekündigt. 1300 Personen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien wollen sich einstimmen. Einstimmen auf ein Finale, das die Herzen höherschlagen lassen soll.