Rafael Borré macht es Oliver Glasner grundsätzlich schwer, ihm einen Platz in der Startelf zu versagen. Gegen den 1. FC Köln an diesem Sonntag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) ist es jedoch noch schwieriger als sonst.

Viel mehr als ein Tor und eine Torvorbereitung kann kein Trainer der Welt von einem Ersatzstürmer verlangen, wenn er denn mal über 90 Minuten spielen darf — so wie es der kolumbianische Stürmer im Pokalspiel gegen Darmstadt 98 (4:2) getan hat. Aber noch nicht einmal diese Tatsache garantiert ihm einen Platz in der ersten Eintracht-Elf. Denn Jesper Lindström, dem es am vergangenen Dienstag noch am Oberschenkel zwickte, ist wieder fit.

Für wen er sich entscheidet, ließ Glasner offen. Aber wäre es ratsam, Borrés Geduld und Loyalität weiter zu strapazieren, nachdem er so gut für sich geworben hat? Bis jetzt hielt der Südamerikaner sein Ego in schon bewundernswerter Manier im Zaum, obwohl er die Eintracht in der vergangenen Saison zum Europa-Legaue-Titel geschossen und seitdem in seinen Anstrengungen nicht nachgelassen hat. Wie kaum ein anderer Profi der Frankfurter Eintracht zerreißt sich Borré bei der Ausübung seines Berufes. Aber wie viel Zurücksetzung verträgt ein Fußballprofi?

Seine Berater sind schon lange am Ende ihrer Geduld, permanent fordern sie mehr Einsatzminuten für ihren Klienten: „Sonst ist er weg.“ Was Glasner überhaupt nicht beeindruckt. „Ich nehme so etwas zur Kenntnis, mein Puls geht deshalb jedoch um keinen Schlag nach oben.“

Was anders wäre, wenn Borré derjenige wäre, der sich beschwerte: „Ich bin regelmäßig mit ihm im Austausch, aber er hat nie etwas gesagt, er zeigt mir im Gespräch, was er mir auf dem Platz vermittelt.“ Und das ist höchste Einsatzbereitschaft.

Was haben ihm nun die anderen Offensivspieler voraus? Die Antwort ist offensichtlich. Kolo Muani ist der beste Scorer der Bundesliga und Mario der Taktgeber des gesamten Eintrachtspiels. Bleibt nur noch Jesper Lindström, mit dem sich Borré messen kann – und auch der Däne spielt eine sehr gute Saison. Das einzige Problem des Kolumbianers ist die Klasse seiner Kollegen.

Entscheidend ist die Gesamtperformance

Glasner erläuterte am Freitag, dass er von Spieltag zu Spieltag entscheide, wer in der besten Verfassung sei, wer vielleicht das Momentum habe und wer seine Aufgaben im Dienste der Mannschaft am besten erfüllen könnte. Dabei gehe es weniger um einzelne Stärken wie Robustheit (Borré) oder Sprints in die Tiefe (Lindström), sondern um die Gesamtperformance.

Ein Faktor sei allerdings, wie die Spieler miteinander harmonierten. Und in diesem Punkt muss man sagen, dass Lindström mit seiner Spielweise perfekt das Frankfurter Offensiv-Quartett mit Kolo Muani, Götze und Kamada ergänzt. Für Glasner gibt es keinen sportlichen Anlass, etwas an seinem bewährten Of­fensiv-Prinzip zu ändern. „Wir haben in den fünf Spielen dieses Jahres zwölf Tore erzielt. Und jeder Angreifer hat mindestens eines geschossen und eines vorbereitet.“

Darauf legt der Österreicher wert: Dass jeder dem anderen den Ball vorlegt, dass keiner die Rolle für sich reklamiert, den Ball serviert zu bekommen, sondern auch die Kollegen in Position bringt. „Und wer profitiert davon?“ fragte Glasner rhetorisch und schickte die Antwort ohne Pause hinterher: „Jeder einzelne und die ganze Mannschaft.“

„Gefühlt laufen sie jeden, alles und überall an“

Gegen den 1. FC Köln erwartet der Ös­terreicher ein „typisches 1.-FC-Köln-Spiel“. Das zeichne sich durch eine wahnsinnige Intensität, wahnsinnigen Druck und die Notwendigkeit aus, wahnsinnig schnelle Lösungen zu finden. „Gefühlt laufen sie jeden, alles und überall an.“

Glasner hat die Statistiken der ersten vier Bundesligaspiele dieses Jahres der beiden Mannschaften verglichen: „Die Kölner liefen im Schnitt 124 Kilometer und machten 235 Sprints, wir liefen 121 Kilometer und machten 245 Sprints. Das sagt alles, das Spiel wird von einer enormen Physis geprägt sein.“

Über die Anfangsbesetzung schwieg sich der Frankfurter Trainer wie immer aus, machte aber auf einer Position eine Ausnahme. Auf Nachfrage stellte Glasner klar: „Ndicka wird von Anfang an spielen, definitiv.“ Die Frage hatte sich nach der Auswechslung Ndickas zur Halbzeit des Pokalderbys gegen die „Li­lien“ aufgedrängt. Womit der Österreicher auf eine schwache Leistung des französischen Verteidigers reagiert hatte. „Ich habe schon häufiger gesagt: Wer hinfällt, dem reiche ich die Hand und helfe ihm auf. Ich trete nicht noch auf ihn drauf.“

Glasner sprach Ndicka das Vertrauen aus. „Er ist der Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten, es ist normal, wenn er eine schwächere Phase hat. Die gestehe ich ihm nach anderthalb Jahren zu. Gemeinsam kommen wir da raus.“ Der Trainer als Psychologe, wenn Glasner diesen Aspekt seiner Arbeit auch auf Borré anwendet, wäre es logisch, wenn er den Kolumbianer in Köln wieder in die Anfangsformation berufen würde.