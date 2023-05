Dass Dino Toppmöller einen großen Fürsprecher in der Familie hat, ist nachvollziehbar. Sein Vater Klaus traut es dem Junior „absolut“ zu, Cheftrainer in der Bundesliga zu werden. Der heute 71 Jahre alte Toppmöller senior kann das gut beurteilen: Denn er war selbst erfolgreicher Coach, vor allem in seiner Anfangszeit bei Eintracht Frankfurt von Mitte 1993 an und später bei Bayer Leverkusen. Mit dem Werksklub wurde er 2002 jeweils Zweiter in der Champions League, im Pokal und in der Bundesliga. Nicht zu vergessen: die erreichte UEFA-Cup-Teilnahme mit dem VfL Bochum.

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge

Im familiären Vergleich sieht es Klaus Toppmöller als Vorteil an, dass sich sein Sohn Dino, 42 Jahre alt und „Fitnessapostel“, an der Seitenlinie „ruhiger verhält“ als der Vater, der seine Emotionalität ausgelebt hat.