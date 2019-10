Eintracht Frankfurt : Schwerer Rückschlag durch langen Trapp-Ausfall

Aktualisiert am

Eintracht Frankfurt leidet unter Verletzungspech. Besonders schlimm erwischt es Kevin Trapp. Nach seinem Zusammenprall in Berlin wird der Torwart der Frankfurter in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen können.

Kevin Trapp zog sich die Verletzung am Freitag in Berlin zu. Bild: dpa

Eintracht Frankfurt muss einen schweren personellen Rückschlag verkraften. Nationaltorwart Kevin Trapp hat sich im Spiel beim 1. FC Union Berlin am vergangenen Freitag einen Anriss der Rotatorenmanschette in der linken Schulter zugezogen und fällt bis nach der Winterpause aus. Dies ergab eine eingehende Untersuchung durch einen Schulterspezialisten, teilte die Eintracht am Dienstag mit.

Trapps Ersatz ist Frederik Rönnow. Der Däne kam im Sommer 2018 nach Frankfurt, stand zunächst im Tor, wurde dann aber von Trapp schon im September abgelöst. Zu Beginn dieser Saison durfte sich der Däne Hoffnungen auf den festen Platz im Frankfurter Kasten machen, nachdem das Leihgeschäft mit Trapp von Paris St. Germain zu Ende war. Doch Rönnow verletzte sich, daher spielte Felix Wiedwald zunächst in einigen Spielen der Qualifikation zur Europa League. Als der Kauf von Trapp letztlich perfekt war, bekam der wieder den Posten als Nummer eins. Nun kann sich Rönnow bewähren.

„Das ist leider keine gute Nachricht für Kevin und für uns. Wir wünschen ihm gute Besserung und sind zuversichtlich, dass er in bester Verfassung zurückkommt“, sagte Sportdirektor Bruno Hübner. „Unser vollstes Vertrauen gilt Frederik Rönnow, der Kevin sicherlich gut vertreten wird“. Dabei war zunächst bei dem Keeper „nur“ eine leichte Schulterblessur vermutet und eine Pause lediglich für das Mannschaftstraining am Montag prognostiziert worden. Eine Nachuntersuchung bei einem Spezialisten brachte jedoch die bittere Diagnose.

Trapp hatte sich die schwere Verletzung kurz vor Schluss bei einem Zusammenprall mit Makoto Hasebe zugezogen. Der Frankfurter Abwehrchef erlitt dabei eine Gehirnerschütterung und fehlt den Hessen ebenfalls am Donnerstag im zweiten Gruppenspiel der Europa League beim portugiesischen Vertreter Vitoria Guimarães.

Auch Mittelfeldspieler Sebastian Rode hatte Verletzungspech und erlitt einen Daumenbruch. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler, der zuletzt auch mit Knieproblemen zu kämpfen hatte, absolvierte am Montag deshalb ein individuelles Training. Der Bundesligaverein bestätigte einen entsprechenden „kicker“-Bericht.

Rodes Einsatz im Europa-League-Spiel in Guimarães am Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League, bei DAZN und Nitro) soll aber nicht gefährdet sein. Offen ist derzeit noch, ob David Abraham spielen kann. Sicher fehlen wird Defensivspieler Makoto Hasebe, der in Berlin beim Zusammenprall mit Trapp eine Gehirnerschütterung erlitten hatte.