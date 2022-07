Testspiel gegen Ajax abgesagt : Sebastian Rode und die Signale des Körpers

Wenn an diesem Samstag der erste Bundesliga-Spieltag der neuen Saison anstünde, „wäre ich dabei“. Das sagte Eintracht-Kapitän Sebastian Rode am Freitag nach der Trainingseinheit am Vormittag. Doch der Ernstfall für den Europa-League-Sieger lässt mit dem DFB-Pokal-Erstrundenspiel am 1. August in Magdeburg noch ein bisschen auf sich warten.

Die Frankfurter stecken in den letzten Zügen der Saisonvorbereitung. Zum Programm im Endspurt sollte an diesem Samstag (15.00 Uhr bei Sport1, Sky Sport News HD und eintracht.tv) ein „Test der Extraklasse“ gehören: Im fünften Spiel der Saisonvorbereitung wollte sich die Eintracht mit Ajax Amsterdam messen. Weil beide Klubs in der Champions League vertreten sind, herrsche in Grödig, wo das Spiel stattfinden sollte, „Königsklassenluft“, hieß es von Frankfurter Seite.

„Aus Sicherheitsgründen“ abgesagt

Doch das geplante Testspiel ist wegen mehrerer Corona-Fälle im Team der Niederländer abgesagt worden. Darauf verständigten sich beide Vereine „aus Sicherheitsgründen“, wie die Eintracht am Samstag wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff mitteilte. Ajax erklärte, dass im Trainingslager in Österreich am Freitagabend einige Corona-Fälle unter den Spielern festgestellt worden seien.

Stattdessen soll die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner nach Eintracht-Angaben nun am Samstag eine Trainingseinheit absolvieren. Für Mittwoch ist das letzte Testspiel beim FC Astoria Walldorf geplant.

Der defensive Mittelfeldspieler Rode zählte ohnehin nicht zum Aufgebot, das am Freitag mit einer Chartermaschine nach Salzburg flog, weil sein Knie nach dem Trainingslager in Österreich „ein bisschen reagiert“ habe. Vielleicht auch aufgrund der Hitze, fügte er hinzu. So oder so: Rode wird an diesem Samstag im Profi-Camp für sich allein im Kraftraum trainieren.

Rode „optimistisch“ für den DFB-Pokal

Schon am Freitag bei der Einheit auf dem Platz absolvierte er nicht das volle Programm. Während seine Mitspieler nach Flankenbällen fleißig aufs Tor schossen und köpften, machte Rode am Spielfeldrand Dehnübungen. Diese Woche sei bei ihm „nicht ganz optimal verlaufen“, meinte er. Grund zur Sorge bestünde jedoch nicht. Am kommenden Dienstag, zum Start in die neue Trainingswoche, will der Kapitän wieder „komplett zur Verfügung stehen“. Dann beginnt der Countdown für das erste Pflichtspiel. Er sei „sehr optimistisch“, in Magdeburg mit dabei zu sein, sagte Rode.

Dass er ab und an aussetzt und individuell trainiert, ist nicht neu. Der Führungsspieler muss auf die Signale seines vom Profisport strapazierten Körpers achten. Er spürt, wann in eigener Sache Vorsicht geboten ist. Bereits in der Vorsaison konzentrierte er sich darauf, an den wichtigen Begegnungen mitwirken zu können.

Danach richtete sich bei ihm die Trainingssteuerung. „Wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, kann ich zum Trainer sagen: Heute macht es vielleicht keinen Sinn“, berichtete Rode von den internen Abläufen. Außerdem spiele bei den Entscheidungen eine Rolle, wie das Training ablaufen soll, ob ein längeres Spiel oder viele Abstoppbewegungen geplant seien.

Trainer Oliver Glasner hat kein Problem damit, auf die Bedürfnisse seines Kapitäns Rücksicht zu nehmen. Denn im Vollbesitz seiner Kräfte ist Rode eine wertvolle Arbeitskraft auf dem Platz. Wie viele Spiele er in der neuen Runde bestreiten wird, kann Rode heute nicht sagen. Nur so viel: „Ich denke nicht, dass ich öfters drei Spiele in einer Woche durchziehen werde.“

Am Freitag auf dem Trainingsplatz nicht anzutreffen war Evan Ndicka. Den Franzosen sollen Wadenprobleme plagen. Der AC Mailand hat derweil sein Interesse an einer Verpflichtung von Ndicka offiziell bei der Eintracht angemeldet. Und Filip Kostic soll auf der Einkaufsliste von West Ham United stehen.

Doch Rode hat im Hinblick auf seine beiden Mannschaftskollegen das Gefühl, „dass sie in Frankfurt bleiben wollen“. Dem neuen Kader bescheinigt der Kapitän eine hohe Qualität. „Durch die Konkurrenzsituation muss jeder von uns Gas geben“, sagte Rode. „Ich glaube nicht, dass bei uns der Schlendrian reinkommt.“