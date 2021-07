Frankfurter Stürmer-Abgang : Wen die Eintracht als Ersatz für Silva holen möchte

Sein spitzbübisches Lächeln hat André Silva in Leipzig schon gezeigt. Die Aufnahmen seines Gesundheits- und Fitness-Checks in der sächsischen Metropole bilden einen gelösten, gut gelaunten und durchtrainierten Fußballprofi an dessen neuem Arbeitsplatz ab. Der 25 Jahre alte Portugiese hat bei der Fußball-Europameisterschaft nicht wie erhofft geglänzt. Angebote von den ganz großen europäischen Klubs blieben aus. Aber die 28 Bundesligatore für die Frankfurter Eintracht machten so viel Eindruck auf den Klassenkonkurrenten RB Leipzig, dass es weiterer internationaler Leistungsnachweise nicht bedurfte.

Zumal bei den Verhandlungen eine Vertragsklausel bekannt wurde, nach der der zweitbeste Bundesligatorschütze der vergangenen anderthalb Jahre für eine Basisablöse von 23 Millionen Euro wechseln durfte. Die Einigung auf einen Fünfjahresvertrag war relativ schnell erzielt.